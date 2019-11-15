Сирия, 15 ноября. Протурецкие силы нейтрализовали десять курдских боевиков. Бойцы «Хезболлы» обстреляны в Латакии. В Алеппо прибыла гуманитарная помощь от Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно в ВВС Сирии совершили боевые вылет в Латакии и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов в Идлибе, по неподтвержденным данным понесли потеряли несколько в Латакии при обстреле.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, ликвидировали несколько солдат САА в Латакии и Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: взяли на себя ответственность за нападения на протурецки отряды на севере Алеппо, в Хасаке обмениваются ударами с протурецкими силами у Тель-Тамра.

ВС Турции и союзные силы: заявили и о нейтрализации на севере Хасаки десяти членов SDF.

Провинция Латакия

Боевики «Тахрир аш-Шам» при поддержке своих ближайших союзников в Латакии «Исламской партии Туркестана»¹ открыли огонь из минометов по укреплениям Сирийский арабской армии (САА) на высотах Аль-Буркан и Аль-Даббабат на северо-востоке провинции. Как сообщает портал Al Watan, САА в ответ нанесла массированный удар по позициям джихадистов. Сообщается, что боевики понести тяжелые потери, источник передает о более чем 25 раненых и убитых.

В настоящее время военнослужащие из 4-й бронетанковой дивизии обмениваются ударами с радикалами на высотках горы Зувейкат. Источник отмечается, что сирийская армия все еще пытается захватить последние пять холмов, которые дадут им стратегическое преимущество, которое позволит предпринять успешную попытку штурма ключевого города Кабана. Корреспондент Halab Today сообщает, что в результате обстрела со стороны боевиков «Тахрир аш-Шаш» в районе Кабаны были убиты несколько членов ливанского ополчения «Хезболла», которые ведет совместные с САА боевые действия против джихадистов.

Провинция Алеппо

Турецкий фонд гуманитарной помощи IHH рассказал на своей официальной странице в сети Twitter о проведенных на севере провинции Алеппо гуманитарных акциях. Как сообщают сами волонтеры фонда, около двух тысяч семей, проживающих в наиболее пострадавших во время боевых действиях районах городов Аль-Баб, Азаз и Джераблус и их окрестностях, получили индивидуальные пакеты с провизией. Еды и припасов неимущим семьям хватит на месяц.

Курдские боевики заявили о ликвидации четырех протурецких бойцов на севере провинции. Как сообщает портал ANF, курды взяли на себя ответственность за нападения на отряды протурецкого ополчения в районе поселка Аль-Раи и у деревни Мобата 13 и 14 ноября.

Провинция Идлиб

Беспилотник ВКС РФ совершил вылет в район города Кафр-Рума на юге провинции где сбросил на опорные пункты джихадистов и вооруженной оппозиции бомбы, о чем сообщает Twitter-канал MMCSYR. Сирийская армия тем временем ведет огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам джихадистов в районе поселка Марадж ад-Дахра и на подступах к городу Джиср аш-Шугур, как передает новостной портал Aleppo AMC. С воздуха продвижение армии прикрывают самолеты ВКС РФ. Российская авиация также нанесла точечный удар с воздуха по укреплениям радикалов у поселка Аль-Бар.

Боевики заявили об отражение попытки армии продвинуться у поселка Тель-Дамм на востоке провинции Идлиб, как передает источник в сети Twitter (@ynms79797979). Радикалы также заявили, что в ходе контратаки убили и ранили несколько военнослужащих, однако, официальных подтверждений данного заявления не поступало.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в городе Камышлы взорвалась бомба, установленная неизвестными в районе старой железнодорожной станции на улице Антари. Взрыв причинил только незначительный материальный ущерб близлежащим зданиям, обошлось среди жертв среди мирного населения, но вызвала панику среди граждан из-за громкого взрыва. Пока что неизвестно кем была установлена взрывчатка. Как передает агентство North Press неизвестные также совершили в Камышлы нападение на курдского боевика «Демократических сил Сирии» (SDF). Его застрелили на улице из пистолета с глушителем.

Новостной портал Rojava Network сообщает об ожесточенных столкновениях между курдскими боевиками и протурецкими силами в районе поселка Даудия и Ариша к северу от поселка Тель-Тамр. Протурецкие силы уже заявили о ликвидации свыше десяти боевиков из состава SDF.