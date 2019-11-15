Эксперт рассказал, какие возможности для России откроются после прекращения договора СНВ

Если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, то Россия сможет делать столько ракет, сколько ей нужно, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

ДСНВ к февралю 2021 года прекратит свое действие, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе в Балтийском государственном техническом университете «Военмех», посвященном истории отечественного ракетостроения.

«Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», — отметил он.

Нарышкин обратил внимание, что России следует укрепить свою обороноспособность в ответ на шаги США.

«Действия США — не что иное, как подрыв системы международной безопасности. Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлиты. В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне», — пояснил директор СВР.

По словам Михаила Александрова, России не следует предпринимать никаких действий для сохранения данного договора, т. к. если он прекратит свое действие, то стране ничего угрожать не будет.

«На самом деле это должно больше волновать США, т. к. у России имеются новые классы стратегических вооружений, которые обеспечивают надежно нашу безопасность. Поэтому держаться за этот формальный договор, который ограничивает Россию в количестве боеголовок, не имеет смысла. А если снова договор заключать с США, то значит нужно будет ограничивать новые системы. Мы можем создать такую структуру стратегических сил, которая позволит нам наиболее эффективно обеспечивать свою безопасность», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

После окончания действия договора мы можем создавать баллистические ракеты, оснащенные неядерным боезарядом любой дальности, говорит военный эксперт.

«Раньше количество баллистических было ограничено договором РСМД и СНВ-3. А сейчас мы можем таких ракет наделать. Проблема в том, что по периметру России находятся базы США. Они могут вдарить по нам ракетами средней или ближней дальности. А теперь мы будем иметь возможность наносить удары по США, а именно по Нью-Йорку, Вашингтону неядерным оружием. В частности, наши системы «Авангард» очень эффективны для этого. Во-первых. Она летит гораздо быстрее, чем баллистическая ракета, примерно 15 минут до Вашингтона. Во-вторых, у нее не баллистическая траектория, что позволяет делать ее незаметной для радаров. Таким образом, мы не будем связаны договорами и будем делать столько ракет, сколько нам нужно», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 году, вступил в силу годом позднее. Действие соглашения рассчитано на 10 лет и в 2021 году оно истекает. Стороны могут договориться о продлении действия договора на период до пяти лет или заменить другим соглашением.

Россия со своей стороны неоднократно отмечала, что заинтересована в продлении договора. Со стороны США никаких подвижек по соглашению пока нет, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что процесс обсуждения дальнейшей судьбы договора длительный, и «если молчание будет продолжаться, то мы войдем в цейтнот».