Продюсер фильма о Началовой хочет взять дочь Осина под «творческое крыло»

Москва, 15 ноября. Продюсер фильма о покойной певице Юлии Началовой Андрей Загорский заявил о готовности заниматься продвижением дочери скончавшегося музыканта Евгения Осина Агнии.

Загорский в курсе, что дочь Осина уже начала работать с продюсером коллектива «Ласковый май» Андреем Разиным. Однако, по мнению Загорского, работа у них не сдвинулась с места.

«В преддверии годовщины ухода из жизни Евгения Осина я готов заниматься продюсированием и продвижением Агнии. Ею начал заниматься Разин, но у них что-то не срослось, и все затихло», — сказал в интервью Nation News представитель шоу-бизнеса, добавив, что Агния очень талантливый ребенок.

Пока Загорский не сделал девочке-подростку предложение о сотрудничестве. По словам продюсера, он не обсуждал с дочерью Осина никаких планов, но готов взять ее под «творческое крыло».

Бывшая жена Осина и мать Агнии Наталья Черемисина уже отреагировала на инициативу Загорского продюсировать 17-летнюю девочку.

«Я не даю никаких комментариев. Я не знаю, что это за продюсер», — сказала она.

Певец и поэт Евгений Осин скончался в ноябре прошлого года на 55-м году жизни. Певица Наталья Штурм в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, у музыканта отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

Певица Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Исполнительница попала в больницу с серьезными проблемами со здоровьем, но врачи не смогли спасти жизнь знаменитости.