Нарышкин высказался о будущем договора СНВ

Санкт-Петербург, 15 ноября. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года. Такое предположение выразил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В ходе круглого стола в Балтийском государственном техническом университете «Военмех», посвященного истории отечественного ракетостроения, Нарышкин высказался о будущем ДСНВ. По его мнению, это соглашение ждет та же судьба, что и ДРСМД, о выходе из которого США заявили в августе этого года.

«Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года» — высказался он.

Глава СВР отметил, что Россия обязана активизировать усилия по укреплению обороноспособности на фоне разрушения США системы контроля над вооружениями.

Нарышкин подчеркнул, что действия США, игнорирующих обсуждение договора, следует характеризовать как подрыв системы международной безопасности.

«Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, — заметил глава СВР.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 году, вступил в силу годом позднее. Действие соглашения рассчитано на 10 лет и в 2021 году оно истекает. Стороны могут договориться о продлении действия договора на период до пяти лет или заменить другим соглашением.

Россия со своей стороны неоднократно отмечала, что заинтересована в продлении договора. Со стороны США никаких подвижек по соглашению пока нет, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что процесс обсуждения дальнейшей судьбы договора длительный, и «если молчание будет продолжаться, то мы войдем в цейтнот».

В Белом доме заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.