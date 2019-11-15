Депутат Госдумы предложил способ борьбы с вызывающей рекламой

Москва, 15 ноября. Департаменты по борьбе с вызывающей рекламой в российских городах должны быть расширены, считает депутат Государственной думы Василий Власов.

Как отметил парламентарий, зачастую рекламные стенды делают излишне яркими для привлечения внимания потребителей, используют иностранные заимствования или фразы. Такие вывески портят облик как исторических зданий, на которых их размещают, так и самого города.

Для решения этой проблемы Власов предложил следующий способ: создать в городах специальные департаменты и комитеты или расширить уже имеющиеся.

«Через них нужно согласовывать размещение на исторических, да и вообще на любых зданиях рекламных конструкций», — цитирует депутата iReactor.

Власов отметил, что двум людям в маленьком городском департаменте физически сложно за всем уследить, и тут не помогут даже крупные размеры штрафов. По его мнению, главное приемлемость наказаний, а не их величина.

«Если департаментов станет больше, они будут быстрее реагировать на жалобы граждан, а города станут чище от рекламы», — заключил парламентарий.

Отметим, что в Москве, например, давно ведется борьба с описанной депутатом проблемой. В 2014 году по поручению мэра столицы Сергея Собянина были утверждены правила, согласно которым вывески на домах не могут закрывать фасад здания, окна, витрины, витражи, не должны быть ярких цветов и превышать уровень второго этажа. Такие меры позволили создать аккуратный вид города.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ограничить рекламный блок перед показами фильмов в кинотеатре. Депутат считает, что десяти минут было бы вполне достаточно, чтобы не утомить зрителей, особенно детей.