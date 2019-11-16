Контртеррористическая операция Ливийской национальной армии против террористов так называемого Правительства национального согласия является единственной надежной народа Ливии на восстановление мирной жизни.

В настоящее время на территории Ливии продолжается вооруженное противостояние, ответственность за которое несут террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, который в обход демократических процедур сам же назначил себя на должность премьера. Журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, кто на самом деле стоит за созданием ПНС, а также, кто контролирует Триполи и северо-запад Ливии.

Саррадж в 2018 году назначил себя «министром обороны» ПНС собственным указом. Так он объединил несколько группировок внутри ведомства, среди которых представляют МО ПНС «Бригада Саваик», «Зинтан», «Аль-Бугра». Кроме того, в так называемое министерство обороны ПНС входят и террористы, под управлением которых объединены многочисленными бандформирования. В ряды подобных банд входят бывшие боевики террористических группировок «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

Кроме того, на северо-западе Ливии действуют бандформирования под управлением Министерства внутренних дел ПНС, в состав которого входят ряд радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи. Одной из таких группировок является «Батальон революционеров Триполи». Согласно докладу Совета Безопасности ООН от 2016 года, банда причастна к похищению людей, вымогательству и наркоторговле. Все члены группировки придерживаются радикальных исламистских взглядов. При этом боевики «Батальона революционеров Триполи» неоднократно принимали участие в вооруженных столкновениях с другими группировками из состава МВД и «минобороны» ПНС.

Возглавляет исламистское МВД Фатхи Башага — ставленник мисуратских джихадистов. Конкурирующее с «минобороны» за насилие «ведомство», которое в реальности представляет собой зонтичную структуру по типу террористических коалиций в Сирийской Арабской Республике, включает в себя «Силы защиты Триполи», «Специальные Силы Сдерживания» (RADA), «Абу Салим», «Ан-Наваси», а также сепаратную часть МВД ПНС, которая состоит из группировок «166-й батальон ПНС» (альянс «Военный совет Мисураты») и «Аль-Сомуд».

Одной из самых крупных группировок в составе так называемого минобороны ПНС является бандформирование под названием «Зинтан», состоящее из бригады Усамы аль-Джувейли и бригады «Саваик». Джувейли несет ответственность за массовые убийства в городах Зинтан, Какла и Гарьян. При этом брат Джувейли связан с террористической группировкой «Аль-Каида».

Бригада «Саваик» под командованием Эмада аль-Трабельси состоит из радикальных исламистов. Бригада принимала активное участие в штурме Триполи в сентябре 2011 года. В июне 2018 года Аль-Трабельси был назначен директором Главного управления безопасности МВД ПНС. Однако его группировка остается в подчинении «минобороны» ПНС.

При этом банды из состава МВД и «минобороны» ПНС активно противостоят друг другу, а также терроризируют мирных жителей Ливии, занимаясь разбоем, вымогательством и грабежом. Боевые столкновения между МВД и «МО» ПНС, а также мародерство и насилие, совершаемое ими в отношении мирного населения Ливии, являются главной причиной нестабильности в республике.

Кроме того, на северо-западе Ливии действуют разрозненные бандформирования, которые не входят в состав «минобороны» и МВД ПНС. Подобные бандформирования, напрямую связанные с запрещенными в России террористическими организациями ИГИЛ1 и «Аль-Каида», могут присоединяться к более крупным группировкам в зависимости от ситуации. Также члены таких банд активно занимаются торговлей наркотиками и вымогательством, а также продвигают проституцию.

В настоящее время террористы из МВД и «МО» ПНС продолжают воевать между собой, а также пытаются оказывать сопротивление Ливийской национальной армии (ЛНА), которая отстаивает законно избранное правительство Ливии.

Весной 2019 года ЛНА под управлением маршала Халифы Хафтара продолжила контртеррористическую операцию против террористов. Войска ЛНА намерены освободить Триполи от бандформирований, чтобы восстановить государственность страны. Освобождение Ливии от террористов силами ЛНА является единственной надеждой ливийцев на восстановление мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.