Асад заявил, что присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление

Дамаск, 15 ноября. Оккупация Сирии Вооруженными силами США может привести к народному сопротивлению. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, дальнейшее присутствие американских войск на территории Сирии может привести к вооруженному сопротивлению по иракскому сценарию. Сирийский лидер напомнил, что после военного вторжения США в Ирак в 2003 году местные жители развернули партизанскую войну против американских военных и сил международной коалиции.

«Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди американцев и впоследствии к их уходу», — заявил Асад.

При этом сирийский лидер категорически исключил возможность вооруженного противостояния США и России на территории Сирии, отметив, что подобное развитие событий может угрожать стабильности всего мира.

«Но США нельзя думать, что они будут жить и комфортно себя ощущать во всех оккупированных ими регионах. Мы напоминаем им об Ираке и Афганистане. Сирия не исключение в этом вопросе», — добавил Асад.

Он также отметил, что американская оккупация Сирии будет прекращена после преодоления раскола в сирийском обществе. Асад выразил уверенность, что объединение сирийского народа вынудит американских военных покинуть территорию Сирии.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что США готовы применить свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Вашингтон не скрывает, что главным интересом США в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор. В настоящее время на территории Дэйр-эз-Зора осуществляется строительство двух военных объектов, где будут базироваться американские наемники.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что американская сторона занимается незаконной добычей и экспортом сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.