Отказ от предложения Путина по газу заставит Киев принести в жертву свои интересы

Предложение президента РФ Владимира Путина по цене на газ – это «ветер с востока», который пытается качнуть Украину в сторону рационального экономического поведения, уверен руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов.

Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но, как бы, по реверсу со стороны Европы», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. В том случае, если украинская сторона не успеет уладить вопрос до истечения срока договора о транзите с Россией, то существует риск прекращения поставок, сказал он.

Как утверждает Василий Колташов, украинская переплата за газ имеет политическую подоплеку. По его словам, Украина показывает этим шагом приверженность к определенному внешнеполитическому курсу.

«Поэтому переплата входит в издержки приверженности к некой политике. Но это предложение, которое было лично озвучено Владимиром Путиным, на самом деле очень соблазнительно. Таким образом, это попытка соблазнить украинские элиты более выгодным сценарием. Следование западному курсу никаких экономических выгод Украине не принесло. Предложение Путина – это еще один «ветер с востока», который пытается качнуть Украину в сторону рационального экономического поведения. Такое шикарное предложение можно не принять, только если Украину не будет интересовать экономическая сторона дела, т. е. будет безразлично, выживет ли экономика страны», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если на Украине примут такое предложение, то уже не получится продавать землю иностранцам, говорит экономист. Украина вынуждена будет «отталкиваться от западного берега» и идти в сторону нормализации отношений с Россией.

«Отклонение такого предложения для Украины означает принесение в жертву своих интересов внешним игрокам. При этом естественная логика экономических отношений толкает Украину на сближение с Россией после того, как украинская сторона всеми силами накаляла обстановку по газовому вопросу», — объяснил собеседник ФАН.

Тем не менее, если Украина будет стремиться поддерживать недружественные отношения с Россией, то транзит газа прекратится, говорит эксперт.

«Сохранение транзита в краткосрочной перспективе является результатом заступничества Германии и Европейского союза. ЕС настаивает на том, что транзит необходимо сохранять. К тому же тут есть интерес у европейского бизнеса, который хотел бы владеть газотранспортной сетью (ГТС) на Украине, и получать от этого выгоду. Нахождение ГТС не в составе украинского капитала – это то, чего бы не хотела Москва», — добавил Колташов.

Ранее Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украину невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью». Также он считает, что предъявление очередного иска украинского «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу.

Напомним, действие подписанного в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту прекращается 1 января 2020 года. Из-за разногласий между Москвой и Киевом новый договор до сих пор не подписан.

В то же время, в ближайшее время будет достроен и введен в строй газопровод «Северный поток — 2», который напрямую свяжет Россию и Германию. Немецкий парламент уже принял законопроект о внедрении норм газовой директивы Евросоюза в национальное законодательство. По предварительным данным, нормы газовой директивы ЕС будут применяться только к одному участку газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 12 морских миль, который расположен в территориальных водах Германии.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.