Киев, 15 ноября. Киев должен вернуть пенсии жителям народных республик Донбасса, а также компенсировать гражданам ДНР и ЛНР утраченное жилье, заявил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

«Наша цель — это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть», — заявил он на втором международном форуме по Донбассу в Киеве.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году после госпереворота в этой стране. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать новые власти и заявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию. Конфликт длится вот уже пять лет, и все это время Киев отказывается платить пенсии жителям ЛНР и ДНР. Это вызвало резкое осуждение со стороны ООН. По последним данным международной организации, правительство Украины должно 600 тыс. пенсионеров Донбасса почти два млрд долларов.

Еще одно предложение Сивохо касалось информационной политики украинских властей по отношению к жителям ДНР и ЛНР. Замсекретаря СНБО высказал твердое убеждение, что Киев должен избавиться от штампов «сепары — укры». Это, по его мнению, поможет вернуть людей «ментально».

Здравомыслие Сивохо и высказанные им предложения поражают на фоне риторики, долгие годы проводимой киевским руководством. Ранее никто из украинских чиновников не проявлял человеческого интереса к жителям народных республик, к их нуждам. Неудивительно, что агрессивно настроенные украинские радикалы тут же подвергли его жесткой критике.

В социальных сетях «патриотично» настроенные украинцы буквально пришли в бешенство и разнесли Сивохо в пух и прах, назвали «предателем национальных интересов». Были и те, кто предложил «пану Сивохе переехать жить в родной Донецк».

«Проше прощения, хочу спросить еще раз! Вы точно советник СНБО Украины? Вы с Марса!», «Вы вообще понимаете, что вы пишете и говорите?!», — пишут в соцсетях разгневанные «патриоты».

Ранее украинские националисты, уехавшие воевать в Донбасс в составе одиозного добробата «Азов», угрожали президенту страны Владимиру Зеленскому, перебросить на юго-восток Украины еще тысячи добровольцев, если ВСУ отведет свои силы от линии соприкосновения. В середине октября в Киеве был проведен парад праворадикальных маршей, участники которого продемонстрировали, что не уважают Зеленского и его команду своими, и при удачном стечении обстоятельств обязательно попытаются подставить их или вовсе свергнуть.