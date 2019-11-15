Двух депутатов исключили из фракции «Слуги народа»

Киев, 15 ноября. Депутатов Верховной рады Украины Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции партии «Слуга народа». По словам Скороход, вместо нее и Полякова должны войти два внефракционных парламентария.

Как сообщают украинские СМИ, «Слуга народа» официально исключила двух депутатов из состава своей фракции 15 ноября.

«Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто — мы не знаем», — цитирует слова Анны Скороход УНИАН.

По словам Полякова, формальной причиной для исключения его из фракции стали прогулы голосований.

«Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было», — цитирует его слова Диалог.UA.

При этом и Поляков, и Скороход добавили, что продолжат поддерживать политику президента Украины Владимира Зеленского в качестве внефракционных депутатов.

По информации прессы, ранее оба парламентария публично раскритиковали руководство «Слуги народа».

Накануне глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил о намерении исключить Анну Скороход из фракции. До этого парламентарий заявляла, что партия «по надуманным причинам» не принимает ее поправки. Также, по словам депутата, на нее оказывают «политическое давление».