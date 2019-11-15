Нарышкин заявил, что Москва зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Санкт-Петербург, 15 ноября. Россия подготовит зеркальные ответные меры на освобождение двух граждан РФ, обвиняемых в шпионаже в Литве. Об этом в пятницу заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По моим данным, это зеркальные меры», — пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных якобы за шпионаж граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. При этом он подчеркнул, что освободить россиян рекомендовала комиссия по помилованию на основании принятых в законодательстве поправок, которые предоставляют главе государства такое право.

Филипченко был осужден литовскими властями в 2017 году и получил 10 лет лишения свободы. Его обвинили в том, что он пытался завербовать охрану бывшего президента республики Дали Грибаускайте, чтобы установить прослушивающие устройства в ее кабинете.

Моисеенко получил 10 лет и 6 месяцев тюрьмы по обвинению в вербовке литовского офицера и незаконном хранении оружия.

Напомним, что в марте прошлого года премьер-министр страны Саулюс Сквернялис заявил о необходимости восстановить отношения с Москвой. По словам литовского политолога Анатолия Иванова, помилование россиян — это хороший сигнал как для самих узников, так и для государств, пишет газета «Взгляд». Однако не исключено, что международные институты, такие как ОБСЕ, попытаются оказать давление на Вильнюс.