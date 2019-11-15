В США заявили о скором отказе от услуг российских «Союзов»

Сан-Франциско, 15 ноября. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американским астронавтам скоро не придется летать в космос на российских кораблях «Союз». Об этом он сообщил во время визита в Исследовательский центр имени Эймса в Калифорнии.

По словам Пенса, в США заканчивают разработку новых американских космических кораблей. Он отметил, что NASA откажется от полетов своих астронавтов на «Союзах» уже в 2020 году.

«Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос. У нас будут свои средства доставки на орбиту, и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях», — заверил вице-президент США.

Пенс во время своего выступления также напомнил, что президент США Дональд Трамп поставил задачу осуществить полет американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет.

«Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами. Мы вернемся туда впервые после 1970-х годов», — констатировал Пенс.

Напомним, в 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в космос в связи с прекращением эксплуатации кораблей многоразового использования. Последние восемь лет американцев на МКС доставляют российские корабли «Союз».

Старт полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. По некоторым данным, запуск непилотируемого корабля Starliner к МКС запланирован на 17 декабря.

Ранее NASA продемонстрировало первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года, передает «Газета.ru».