Джонсон подтвердил отсутствие свидетельств вмешательства России в политику Британии

Лондон, 15 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил об отсутствии свидетельств вмешательства России в избирательный процесс королевства.

«Свидетельств этому нет», — подтвердил Джонсон в эфире «Би-би-си», отвечая на ремарку ведущей о серьезности темы приписываемого Москве вмешательства в политику Великобритании.

Британский премьер также затронул тему парламентского доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для демократии Соединенного Королевства. В прошлом месяце правительство Британии обвинили в том, что оно противодействует преданию гласности подготовленного парламентским комитетом по разведке и безопасности доклада.

Джонсон заявил об отсутствии причин менять установленную процедуру относительно публикации доклада комитета по разведке и безопасности только из-за того, что проходят выборы.

«Они обычно не публикуются с такой скоростью», — добавил премьер.

На днях стало известно, что имена девяти бизнесменов российского происхождения упомянуты в докладе об «угрозе демократической безопасности». По данным The Times, они пожертвовали деньги правящей в стране Консервативной партии.

«Все пожертвования в пользу Консервативной партии, да и любой другой партии, отслеживаются должным образом», — сказал Джонсон, добавив, что вся информация является открытой.

Стоит отметить, что Россию уже не в первый раз обвиняют в совершении действий, к которым она не имеет никакого отношения.