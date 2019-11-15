Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова привезли на следственные действия

Санкт-Петербург, 15 ноября. Историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова привезли к дому, в котором он жил вместе со своей студенткой и возлюбленной Анастасией Ещенко, для проведения следственных действий.

К предполагаемому месту убийства обвиняемого доставили на специальном автомобиле. На кадрах, опубликованных «Пятым каналом», видно, как Соколова выводят из машины к подъезду жилого дома на набережной реки Мойки, где находится его квартира. На подозреваемом красный джемпер, в котором он присутствовал на заседании суда, джинсы, а также каска, бронежилет и наручники.

В руках у сотрудников манекен, который обычно используется во время следственных экспериментов для воссоздания картины произошедшего.

Напомним, скандальная история вокруг доцента СПбГУ и известного историка Олега Соколова началась в субботу 9 ноября, когда 63-летний мужчина был найден в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились женские руки. В ходе обыска в квартире преподавателя были найдены и другие фрагменты женского тела. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, которую с Соколовым связывали не только учебные, но и романтические отношения. По версии следователей, Соколов сначала застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е число решил избавиться от тела, предварительно расчленив его.

11 ноября преподавателю было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Соколова арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга на время проведения предварительного следствия, до 8 января 2020 года. В настоящее время он находится под стражей.

После этого Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где Соколов работал преподавателем, уволил доцента. Как сообщили в пресс-службе университета, историка уволили с должности на основании п.8 ст. 81 ТК РФ (совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением работы).

Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что тот хочет помочь с похоронами жертвы. Стало известно, что убитую аспирантку СПбГУ похоронят на родине, на Кубани.