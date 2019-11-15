Из-за ЧП в колледже Благовещенска директору ЧОПа предъявили обвинение. События дня. ФАН-ТВ

Гендиректору «Сириус-А» предъявили обвинение Генеральному директору охранной организации «Сириус-А», сотрудник которого впустил студента с оружием в колледж, предъявили обвинение. Ему вменили «оказание услуг, не отвечающих безопасности». По версии следствия, работник ЧОПа не имел разрешения на охрану. Полиция продолжает расследование уголовного дела. ЧП произошло накануне. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл в учебном заведении огонь. Он убил одного из сокурсников и ранил несколько человек. После стрелок покончил с собой.

Тбилиси охватили митинги Митинги вновь охватили столицу Грузии. Оппозиция требует пересмотра Конституции, внеочередных выборов и отставки правительства. Акции протеста начались после того, как парламент не принял поправки о переходе от смешанной системы выборов к пропорциональной. Голосование по такой системе должно было пройти в стране в 2020 году. В Тбилиси у здания правительства митингующие разбили палатки и провели на улице всю ночь. И, похоже, покидать кэмпинг они не собираются. Новая акция протеста запланирована на вечер 15 ноября.

Власти посчитали ущерб от протестов «желтых жилетов» Власти Франции оценили ущерб от митингов «желтых жилетов» в €2,5 млрд. Такие данные приводят местные СМИ. В копеечку демонстрации влетели не только государству, но и предпринимателям. От протестных акций пострадали около пяти тысяч производителей и коммерческих предприятий: отели, рестораны, магазины. Чтобы остаться на плаву, бизнесмены попросили у государства отсрочить выплату налогов. Но некоторых предпринимателей и это не спасло, свое дело им пришлось закрыть. По всей стране без работы остались около 75 тысяч человек. Напомним, акции «желтых жилетов» начались 17 ноября прошлого года. Причиной стало повышение цен на бензин. Именно поэтому протестующие вышли на улицы в светоотражающих жилетах автомобилистов. Сегодня французы также участвуют в демонстрациях, но теперь к властям у них уже политические претензии.