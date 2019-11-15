Пока ВВС США проводят разведку в Баренцевом море, Россия их изучает в ответ

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США активно изучаются на подлетах к военным базам РФ.

Ранее издание The National Interest сообщило, что в последнее время американские стратегические бомбардировщики B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю, где базируются подводные лодки ВМФ России.

Маневры стратегов

Автор публикации отмечает, что с начала осени состоялось уже три подобных полета. Последний из них состоялся 6 ноября. В пресс-релизе ВВС США утверждается, что полеты должны выработать взаимодействие с норвежской военной авиацией.

Отметим, маршрут полета американских самолетов проходил у восточной части Баренцева моря. Так, один из самолетов приблизился к берегам Кольского полуострова и Новой Земли, второй направился к мысу Канин Нос у входа в Белое море, третий вернулся в западную часть Баренцева моря. При этом бомбардировщики проходили в небольшом удалении от баз ВМФ РФ, однако у Москвы это не вызвало беспокойства.

Комментируя сообщение NI военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что с одной стороны американцы действительно демонстрируют сплоченность и отрабатывают слаженность с норвежскими коллегами, но с другой стороны — они также «прощупывают» российские радиолокационные станции.

«Когда летит такой бомбер, наши радиолокационные средства его видят и сопровождают. И в это время где-то в космосе их спутник пытается отследить, что у нас включается в работу. Другими словами, они пытаются вскрыть работу наших комплексов противовоздушной обороны. Когда такие полеты проходили в годы холодной войны, у наших границ летали их стратеги, а чуть дальше находились самолеты разведчики. А вот когда на Курилах им не удалось изучить работу нашей системы ПВО, тогда они прибегли к провокации с корейским Boeing, который пересек нашу государственную границу и наши ПВО были вынуждены включиться в работу. При этом американские средства разведки работали и пытались снять сигнатуры работы наших РЛС», — поясняет эксперт.

Соответствующая информация очень важна для последующего использования в военных целях. Ведь если американская сторона располагает данными о том, где расположены российские РЛС, их сигнатуры, это позволяет правильно распределить средства воздушного нападения. И в случае военной агрессии применить ракеты класса «воздух-РЛС».

Может ли Россия сбивать B-52?

«Сбивать такие самолеты мы можем только в том случае, если они проявляют акты агрессии. А так они не заходят в наше воздушное пространство. Но с другой стороны наши РЛС, как активные, так и пассивные их также отслеживают. Мы тоже записываем и обновляем их сигнатуры, изучаем характер полета, маршруты их самолетов и американцы даже не догадываются, что мы видим их еще на дальних подступах. Мы их видим и сопровождаем и их подлет к нам не является той неожиданностью, как они считают, внезапностью и абсолютно нас не пугают», — заключил Алексей Леонков.

В сентябре стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области. Операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отметил, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.