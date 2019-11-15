В РФ напомнили главе ВМС Украины, что «он не монашка, чтобы жаловаться» на «Калибры»

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко посетовал на существенное усиление боевого потенциала Черноморского флота за счет введения в строй кораблей — носителей крылатых ракет «Калибр» и установки зенитно-ракетных систем С-400. В России напомнили украинскому адмиралу, что «он не монашка, чтобы жаловаться».

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — сказал Игорь Воронченко, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

Глава ВМСУ отметил и усиление российской системы ПВО новыми установками С-400, а также увеличение авиационного парка Черноморского флота за счет новых истребителей и бомбардировщиков. По словам адмирала, Россия открыла «еще один фронт агрессии против Украины» — морской. И противостоять этой «угрозе» Украина должна восстановлением военно-морских возможностей своего флота, наращиванием корабельно-катерного состава и «качественным сотрудничеством» со странами НАТО.

«Он же ведь не монашка, чтобы жаловаться. Он — командующий Военно-морскими силами Украины, хоть и бывший танкист», — сказал о Воронченко российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что Украина постоянно сотрудничает со странами НАТО, в ее порты постоянно заходят визитеры из США и экзотических стран, вместе с ними проводятся учения.

«ВМСУ уже получили «достойное» пополнение — два списанных американцами катера береговой охраны. Еще три получат. Про такое укрепление украинского флота говорит адмирал? А что с их фрегатом «Князь Владимир», который строили всем народом, собирая деньги с миру по нитке, а он так и стоит недостроенный в Николаеве? Или с крейсером «Украина», который до сих пор не могут продать, потому что не могут потянуть? С этим бы что-то решали, а не на Россию пеняли», — заметил Дандыкин.

Аналитик подчеркнул, что для Черноморского флота России сегодня главной задачей является не устрашение украинских моряков — как показал керченский инцидент, для этого достаточно береговой охраны ФСБ России, а решение задач в восточном Средиземноморье, где именно Черноморский флот составляет основную ударную силу постоянного соединения России в этом регионе (подводные лодки, фрегаты и так далее).

«Именно поэтому Черноморский флот усиливается новыми надводными кораблями. Сейчас поступает в бригаду ракетных кораблей МРК «Ингушетия» с «Калибрами», пойдут корветы типа «Меркурия» в ближайшем будущем, приходят новые тральщики и другие корабли обеспечения. Естественно, усиливается противовоздушный компонент в Крыму и не только, система береговой обороны. Надо учитывать еще и фактор Грузии, где американцы собираются свою базу размещать. То есть Украина, повторюсь, далеко не самая важная для Черноморского флота проблема. Но на стороже быть надо», — подчеркнул Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, никто всерьез не воспринимает заявления украинских военачальников. «Все беды армии и флота Украины от них самих», считает собеседник ФАН.