Дамаск, 15 ноября. Сирия намерена обратиться в ООН с требованием обязать США выплатить компенсацию за хищение нефти. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

В то же время сирийский лидер отметил, что не слишком верит в успех своего обращения, поскольку ООН уже давно перестала выполнять функции международного арбитра.

«Многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках», — отметил Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии похищенную нефть. Он подчеркнул, что это будет реальным вкладом Соединенных Штатов в гуманитарное содействие Дамаску. Дипломат также заявил, что Сирийская арабская республика должна быть полностью освобождена от незаконного присутствия иностранных войск, пишет «Газета.ру».

Отметим, что власти Сирии ранее уже обвиняли США в хищении и продаже сирийской нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Ответственность за это Асад возложил не на президента США Дональда Трампа, а на крупнейшие американские компании, которые, по мнению сирийского лидера, являются истинными «хозяевами» США и напрямую влияют на внешнюю политику страны, отстаивая свои экономические интересы.

1 Организация запрещена на территории РФ.