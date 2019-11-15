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«Умные» остановки могут появиться в ряде регионов России в 2020 году

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«Умные» остановки могут появиться в ряде регионов России в 2020 году

Москва, 15 ноября. «Умные» остановки, способные автоматически вызывать автобус, могут появиться в пилотном режиме в ряде регионов России уже в 2020 году. Об этом рассказал официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

По его словам, разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, если на остановке соберется от пяти до десяти человек. Необходимо будет нажать специальную кнопку, после чего система определит количество пассажиров посредством видеодетектора.

Эксперимент поначалу проведут в Самарской, Курской и Волгоградской областях, а затем в пилотном режиме «умные» остановки появятся в Московской, Томской и Тамбовской областях, пишут «Аргументы и Факты».

«В пилотном режиме разработку планируется внедрить в 2020 году, полноценно сервис заработает годом позднее — в 2021 году», — уточнил Федосеев.

По его словам, новый сервис предусматривает также услуги для пенсионеров и других льготников. Для них будет работать кнопка вызова социального такси. Появится также возможность вызывать транспорт заранее, если поездку на автобусе планирует совершить группа из нескольких человек.

«Функционал сервиса еще может измениться. Пока речь идет о внедрении исключительно технологии», — отметил официальный представитель НТИ «Автонет».

«Умные» остановки могут появиться в ряде регионов России в 2020 году

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предложил оборудовать автобусы и троллейбусы тревожной кнопкой. Такие меры, по словам парламентария, позволят обеспечить безопасность россиян и сохранность имущества. Предполагается, что сигнализация предупредит об инциденте дежурного офицера ближайшего подразделения Росгвардии.

Тем временем дизайнеры студии Артемия Лебедева представили новую схему столичного метро. На ней уже обозначены будущие станции Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Источник: ТАСС
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