Банки мешают иностранцам финансировать подрывную деятельность ФБК в России

Москва, 15 ноября. Рокетбанк полностью лишил Леонида Волкова — главу штаба Алексея Навального — возможности проводить операции по карте, на которую поступали крупные суммы от иностранных спонсоров. Партнер скандального блогера не смог отчитаться об источниках финансирования.

Российские банки отказываются сотрудничать с членами так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и блокируют их счета. Как передает Nation News, 12 ноября Рокетбанк в очередной раз призвал Волкова объяснить крупные переводы по его банковской карте. Однако тот «был очень занят», пропустил установленный для ответа срок и объяснился только спустя сутки. В результате Рокетбанк полностью лишил Волкова возможности совершать транзакции по карте, снизив лимит операций до нуля рублей.

Финансовая организация требовала от Волкова объяснить происхождение денег на счете еще в сентябре в рамках Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тогда слабые объяснения главы штаба Навального банк не убедили, и лимит операций по его карте был ограничен до суммы в 70 тысяч рублей.

За минувший месяц, по словам самого Волкова, на карту поступило более двух миллионов рублей от якобы «сочувствующих», однако из-за введенных ограничений на транзакции реквизиты Волкова с сайта «Фонда борьбы с коррупцией» пришлось убрать.

Аресты счетов ФБК начались в августе 2019 года. Правоохранительные органы заблокировали счета «Фонда борьбы с коррупцией» в Альфа-банке и Сбербанке, однако карта Рокетбанка Леонида Волкова не попала под ограничения, и именно ее реквизиты были указаны на сайте ФБК.

Напомним, Мосгорсуд подтвердил законность решения столичного Басманного суда, который наложил арест на счета «Фонда борьбы с коррупцией».

Многочисленные обыски в рамках расследования об отмывании денег прошли в штабах ФБК по всей стране. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем.

9 октября Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в список иностранных агентов.