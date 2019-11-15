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Поклонская раскритиковала российские ток-шоу за «клоунов-экспертов» с Украины

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Поклонская раскритиковала российские ток-шоу за «клоунов-экспертов» с Украины

Москва, 15 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская раскритиковала российские ток-шоу, которые приглашают для эфиров «клоунов-экспертов», а не толковых политиков.

Поклонская призналась, что любит Украину, однако добавила, что «только нормальную», а не ту, что появилась после 2014 года. По мнению парламентария, произошедшее пять лет назад в соседней стране было преступлением.

Она также выразила мнение, что многие российские политические ток-шоу не способствуют восстановлению отношений двух стран. Она обратила внимание, что эфир заполнили «клоуны-эксперты» с Украины.

«И ток-шоу, когда приглашают из Украины всяких клоунов, которые позорят свою страну, и все смеются хором: какой тупой украинец, хохол приехал. Вы что делаете? Зачем вы позорите ту страну, с которой вы хотите наладить мир? — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Не надо».

Поклонская раскритиковала российские ток-шоу за «клоунов-экспертов» с Украины

Депутат Госдумы посоветовала пригласить участвовать в ток-шоу толковых политиков с Украины, которые не будут позорить свою страну.

«[Эксперт который] вразумительно скажет вещи со своей стороны, чтобы идти на примирение, — пояснила она. — А не издеваться и свысока — мы круче».

В ноябре российский телеведущий Владимир Соловьев в студии жестко ответил украинскому политологу Василю Вакарову, который заявил, что «нормандская четверка» должна обсуждать не только урегулирование войны в Донбассе, но и крымский вопрос.

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Источник: Радиостанция «Говорит Москва»
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