Россиянки начали активнее признаваться в сексуальных домогательствах со стороны педагогов

Федеральное агентство новостей продолжает получать отклики на опрос о проблеме сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе, запущенный после резонансного инцидента с доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым и жалоб студенток и выпускниц РГПУ имени Герцена на харассмент со стороны преподавателя политологии и депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

Письмо в редакцию ФАН написала девушка, которую, по ее словам, в 17-летнем возрасте склонил к сексуальной близости ее педагог по фортепиано в столичной музыкальной школе.

«Дело началось в классе музыкальной школы, затем он отвез меня в свой гараж, где все и произошло. Не стану скрывать, что я любила этого человека, но!.. Я была благодарна ему как родному отцу, ведь он занимался со мной с 11 лет, и я была одной из лучших учениц. Для меня было немыслимо представить, что в свои 67 лет на тот момент он будет способен загубить мне жизнь», — призналась автор письма.

Она рассказала, что с преподавателем по фортепиано у нее завязались интимные отношения, которые продлились два года, но потом девушка нашла в себе силы уйти от него.

«Прошли годы, но я беспокоюсь, что он способен повторить это еще раз, — говорит москвичка. — Осознание этого не дает мне спокойно жить. Такой человек не имеет права работать с несовершеннолетними детьми».

Девушка также сообщила о другом случае сексуального домогательства, произошедшем с ней в МПГУ, где она училась по специальности «академический вокал», со стороны ее преподавателя по вокалу (имена автора письма и домогавшихся к ней педагогов мы пока не называем, поскольку в настоящее время проверяем поступившую информацию. — Прим. ФАН).

«На четвертом курсе он решил закрутить со мной роман. Бесконечно клялся в любви. Постоянно трогал, обнимал, пытался поцеловать, говорил, что «сделает из меня великую певицу», когда совсем осмелел — позвал меня в сауну. Я отказала, тогда он попытался склонить меня к сексу в классе во время урока (урок вокала происходит индивидуально, если на этот момент в классе не присутствует концертмейстер). Я отказала, сказала, что не буду больше петь, он не пытался меня изнасиловать, хотел склонить добровольно. Но этим он загубил мне карьеру. Я вряд ли когда-то буду петь в опере, хотя это была мечта всей моей жизни», — рассказала девушка.

Она добавила, что этот преподаватель ранее работал в консерватории, и все студенты знали, что он крутит романы со студентками. Более того, на одной из них он женился, несмотря на то, что старше супруги на 36 лет.

«Надо добавить, что его домогательства случились за пару месяцев до зашиты диплома, я сильно переживала, что не получу диплом и готова была с ним проститься (с дипломом). Однако сдаче экзаменов он не помешал. И я получила свой красный диплом в той сфере, в которую больше не могу вернуться», — добавила жертва сексуальных домогательств, не побоявшаяся признаться в том, что с ней произошло.

К сожалению, чтобы рассказать о харассменте со стороны преподавателей или работодателей, жертвам сексуальных домогательств в России требуется большая смелость, поскольку им грозит отчисление, получение неудовлетворительных оценок на экзамене, увольнение и другие более серьезные формы давления и шантажа. Кроме того, как заметила известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова, комментируя обвинения в харассменте в адрес Вишневского, в России общество нередко встает на сторону тех, кто домогается, считая, что жертва сама спровоцировала их откровенными нарядами, поведением и так далее.