Пригожин резко объяснил, почему не будет помогать семье больной Заворотнюк

Москва, 15 ноября. Известный музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что не будет помогать семье тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам бизнесмена, он вместе с Валерией предлагал помощь близким «прекрасной няни», но они отказались от их предложения. После отказа Пригожин решил оставить эти попытки.

«Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», – резко заявил он в комментарии газете KP.RU.

При этом продюсер выразил надежду, что Заворотнюк обязательно поправится. Пригожин назвал Анастасию потрясающей актрисой и потрясающим человеком.

«Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю»,— добавил он.

Пригожин добавил, что он с женой молится за Настю каждый день.

Интересно, что семья Заворотнюк, отвергнув помощь Пригожина, приняла ее от фигуристки Татьяны Навки. 10 ноября спортсменка вместе с мужем артистки Петром Чернышевым выступили на ледовом шоу «Аленький цветочек».

Тогда спортсменка объявила, что все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на лечение Заворотнюк и других женщин, больных раком. В тот же день, как отмечает телеканал 360, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья Заворотнюк улучшилось, правда близкие «прекрасной няни» в ответ заявили, что слова Разина вызвали у них «легкое недоумение».

К слову, ажиотаж в СМИ вокруг состояния актрисы был во многом обусловлен и долгим молчанием ее родных. Такое мнение ранее выразил и Иосиф Пригожин. Он обвинил семью актрисы в том, что им не хватило смелости с самого начала сказать людям правду. По его мнению, если бы родственники поступили честно, то в медиапространстве не было бы такого количества всевозможных слухов. В начале октября несколько Telegram-каналов дошли до того, что даже сообщили о смерти актрисы, пишет «Ридус». Эти фейки резко опроверг пиар-директор звезды Стас Христов, потребовав прекратить спекуляции вокруг состояния здоровья «прекрасной няни».