«Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ для Украины скидкой

Москва, 15 ноября. «Нафтогаз» не считает предложенное Россией снижение цены на газ для Украины на 20–25% скидкой, «это нормальная цена». Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Киеву, который сейчас, покупая его в Европе и поставляя в реверсном режиме, платит на 25% больше. Еще недавно, 14 ноября, об этом вновь говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что РФ готова работать с Украиной как по транзиту, так и по поставкам газа по ценам ниже «реверсных».

Однако, по словам Витренко, это предложение нельзя рассматривать как что-то особо выгодное.

«Газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу… То есть 20–25% — это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — написал он на своей странице в Facebook.

Представитель «Нафтогаза» уверен, что справедливо будет считать скидку от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы РФ до Германии».

При этом, отметил Витренко, скидка в 20-25% с учетом будущих объемов импорта газа не сможет компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые Украине сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража.

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, и является серьезным вызовом для Киева.

Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии заявил о возможности прекращения транзита газа на Украину из России. Он указал, что реверсные поставки ресурса в страну из Европы невозможны, и отметил, что предъявление очередного иска «Нафтогаза» к России обостряет ситуацию.

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока.