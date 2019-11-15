Москва, 15 ноября. Следователи предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, генеральному директору частного охранного предприятия «Сириус-А» после того, как студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

СК предъявил обвинение гендиректору ЧОП после стрельбы в Благовещенске. Отмечается, что руководителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Эта статья касается выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, в четверг 19-летний юноша расстрелял из охотничьего оружия студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. По данным Следственного комитета России, жертвой атаки стал один человек, еще трое человек пострадали. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

Позже стало известно, что мотивом преступления могла стать месть. По словам источника, учащиеся, в которых стрелял студент, якобы недавно обидели девушку нападавшего. Действия пострадавших при стрельбе не носили уголовного характера, поэтому заявление в полицию не писали.

Кроме того, как сообщил собеседник, молодой человек мог открыть огонь по своим одногруппникам из-за издевательств.

Накануне генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А» был задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Гендиректор ЧОП помещен в изолятор временного содержания. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в благовещенском колледже.