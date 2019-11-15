Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малахов заявил, что Доронина перестала выходить на связь

298
0 Оставить комментарий

Малахов заявил, что Доронина перестала выходить на связь

Москва, 15 ноября. Известный телеведущий Андрей Малахов заявил, что президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина перестала выходить на связь.

По его словам, друзья знаменитой актрисы — Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский безрезультатно пытаются до нее дозвониться, отмечает «СтарХит».

«Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь», — отметил Малахов.

Телеведущий добавил, что Доронина уже несколько месяцев не появляется в театре, что беспокоит ее коллег и знакомых, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, что Доронина занимала должность художественного руководителя МХАТ с 1987 года, пока в декабре 2018 года ее не сместил продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Самой же Дорониной дали специально созданную должность президента театра.

Как сообщал Малахов в своей колонке в журнале «СтарХит», кадровые перестановки раскололи коллектив МХАТа. Многие актеры, несогласные с этим решением, вступают в открытые конфликты с руководством театра.

Известный актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, который стал заместителем худрука, отметил, что никаких потрясений на деле не произошло. По его словам, все решения все равно проходят через Доронину, поэтому она по-прежнему остается руководителем театра.

Пускепалис полагает, что министр культуры Владимир Мединский хочет дать новый импульс развитию театра, однако при этом он не собирается хоронить наследие Дорониной.

infox - new
Источник: СтарХит
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров