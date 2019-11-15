Итоги саммита БРИКС. ФАН-ТВ

13–14 ноября в Бразилии прошел 11-й саммит БРИКС. В нем приняли участие лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Этот саммит для России стал подготовкой к председательству нашей страны в БРИКС в 2020 году.

«Вопросы, которые затронул наш президент — Россия по-прежнему хочет показать себя миру и показывает себя миру как надежный партнер. Россия показала себя большим и преданным другом стран, которые борются с терроризмом. Наш президент за равноправноправные отношения между странами», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Особое внимание на БРИКС было уделено российско-китайским отношениям. Двусторонние переговоры стран на саммите стали третьими за этот год.

«Общение двух лидеров насыщенно, регулярно и приносит несомненные плоды, прежде всего, в утверждении общего курса масштабного и полнокровного взаимодействия, а также в конкретизации ранее достигнутых договоренностей»,— прокомментировал Сергей Уянаев, заместитель директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН.

«В мировом экономическом порядке сейчас очень много несправедливых сторон, но Россия и развивающиеся страны могут внести свой вклад. Встреча наших президентов связана с тем, что и личные связи между ними очень хорошие, и это может быть очень важным фактором, который влияет на развитие отношений», — сообщил Бянь Юнцзу, научный сотрудник Академии финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

По итогам саммита лидеры пяти государств подписали совместную декларацию. В ней отражено общее видение мировых экономических и политических вопросов. Участники подчеркнули необходимость разрешить региональные кризисы только дипломатическим путем.