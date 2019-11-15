Убитую в Петербурге аспирантку Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Краснодар, 15 ноября. Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент вуза Олег Соколов, похоронят на Кубани. Об этом рассказал глава квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

По его словам, родители девушки привезут ее тело в родную станицу в пятницу, а в субботу в 11.00 по московскому времени пройдет отпевание в церкви. Позже состоятся похороны.

«На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой аспирантки. — Прим. ФАН) разговаривал, он говорит: дождемся приезда», — уточнил Тарасенко.

Председатель квартального комитета станицы добавил, что информацию о предстоящих церемониях ему подтвердили также в школе, которую окончила Ещенко.

По предварительной версии следствия, историк застрелил аспирантку, с которой его связывали романтические отношения, 7 ноября в Петербурге, а в ночь на 9 ноября Соколов попытался избавиться от расчлененного тела, выбросив часть останков в Мойку. Там его задержали правоохранители, когда мужчина пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом.

В квартире историка на Мойке полицейские обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной. Историку предъявили обвинение в убийстве 24-летней девушки. Его арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года.

В среду стало известно, что СПбГУ уволил Соколова за совершение аморального поступка. Тем временем защита историка подала апелляционную жалобу на постановление суда о его аресте.