Эксперт призвал полностью зачистить Сирию от курдских боевиков

Президент США Дональд Трамп узаконил американский государственный разбой и грабеж Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Владимир Карасев.

США должны вернуть Сирии ее нефть

Соединенные Штаты должны вернуть Сирийской Арабской Республике (САР) ее нефтегазовые месторождения, действия Вашингтона в глазах граждан этой страны выглядят как «грабеж». Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — сказал дипломат.

Полянский напомнил, что нефть Сирии принадлежит не Соединенным Штатам, а гражданам этой страны, в глазах которых действия Вашингтона «выглядят разбоем и грабежом». По его словам, возврат нефтегазовых месторождений Дамаску «стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны».

Две цели США

Как отметил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, едва ли стоит ожидать, что американцы внемлют этому призыву. Воруя сирийскую нефть, американцы преследуют две цели.

«Во-первых, по старой доброй средневековой традиции, отдавая своим вассалам на разграбление города поверженного противника, они таким образом не только кормят их, но поддерживают их лояльность. Во-вторых, американцам важно, чтобы эта нефть не досталась Сирии, а без нее бессмысленно говорить о послевоенном восстановлении экономики. Да и рано говорить о послевоенной Сирии — само по себе американское присутствие создает предпосылки для того, чтобы война продолжалась бесконечно», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт добавил, что, победив одних террористов, они тут же придумают других. Недопуск сирийских властей к контролю за столь обширными и богатыми нефтью и газом территориями — это гарантия сохранения хаоса. А управляемый хаос — основа стратегии США на Ближнем Востоке. По сути, американцы создают на территории Сирии квазигосударство.

«Каким, кстати был ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), на борьбу с которым они якобы явились, и который до них захватил эту нефть. Получается, что вор у вора дубинку украл, которая и тому не принадлежала. Как решить эту проблему — предсказать сложно. Американцы понимают только язык силы, но не воевать же с ними, в конце концов», — заключил Дмитрий Родионов.

Грабеж Сирии

Владимир Карасев напомнил, что президент США Дональд Трамп, захватывая сирийские нефтегазовые месторождения, цинично заявил, что он очень любит нефть. Иными словами президент США узаконил американский государственный разбой и грабеж.

«Что можно сделать президенту САР Башару Асаду в данной ситуации? Сирийская армия не будет атаковать американских бандитов, поскольку Трамп этого ждет для возобновления агрессии против сирийского народа. Слишком много крови пролито в Сирии, слишком дорогой ценой дался Дамаску мир и независимость. Единственным вариантом мне представляется полная зачистка курдских боевиков при поддержке турецкой армии. Трамп планирует создать на территории Сирии управляемый курдский анклав», — рассказал Владимир Карасев.

По его словам, часть прибыли от продажи ворованной сирийской нефти будет направлена на курдских боевиков, находящихся в зоне контроля армии США. Трамп показал себя лживым политиком, когда заявлял об уходе США из Сирии.

«Армия США находится в Сирии незаконно и попадает под статус оккупантов и военных преступников. Дональду Трампу не столько нефть нужна, сколько хаос на Ближнем Востоке и попытка спасти свое реноме после поражения в Сирии. Надеюсь, солдаты удачи с позором уберутся в Вашингтон в самом ближайшем будущем», — заключил Владимир Карасев.

Ранее курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.