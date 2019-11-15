Впервые в Европарламенте озадачились судьбой русских СМИ в Прибалтике и на Украине

В среду 13 ноября в Европарламенте (ЕП) впервые состоялись слушания о судьбе русской прессы на постсоветском пространстве в республиках Балтии и на Украине. Участвовали журналисты из этих стран, включая тех, кто подвергается уголовному преследованию. Заседание, привлекшее внимание евродепутатов и аккредитованных в ЕП журналистов, вел сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат ЕП прошлого созыва Мирослав Митрофанов.

Федеральное агентство новостей представляет отчет о прошедших дебатах, организованных русским депутатом Европарламента и лидером «Русского союза Латвии» Татьяной Жданок. Слушания проходили на русском языке с переводом на английский.

Открывая слушания, Мирослав Митрофанов отметил, что для русского и русскоязычного человека существует несколько опор, которые поддерживают его идентичность. Это — семья, школа, в некоторых случаях — церковь, и, конечно же, средства массовой информации. Благодаря взаимодействию этих четырех составляющих, спустя 30 лет после советского периода нашей истории, русский язык и русская культура живут и продолжают развиваться вне России, но во взаимодействии с нею.

«Особых языковых ограничений для русских СМИ в республиках Балтии не существует, — заметил политик. — Те же языковые квоты 1990-х в Латвии, благодаря политической борьбе и судебным делам, удалось отменить. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается на Украине, где принят жесткий закон о языке, который предполагает введение квот и ограничений в деятельность русских СМИ».

В своем видеообращении к участникам слушаний Татьяна Жданок отметила, что заявленная тема очень важна: выживут ли СМИ на русском языке за пределами России на Европейском континенте. Ведь только в Евросоюзе, по разным подсчетам, 7 миллионов жителей, для которых русский язык является родным.

«Корректоры вымерли»

Евродепутат от Эстонии, в прошлом журналист Яна Тоом рассказала, что в Эстонии сейчас нет ни одной общереспубликанской ежедневной газеты на русском. В печатном виде выходит лишь один еженедельник, да и тот издается российским концерном. Эстонцы закрывают на это глаза, считая, что хоть что-то на русском ведь должно быть. Но проблема нынешних русскоязычных изданий в Интернете — в качестве русского языка. Если власть ущемляет образование на русском языке, то, естественно, мы получаем выпускников школ, которые плохо говорят и по-русски, и по-эстонски, а еще хуже пишут на этих языках. Экономические условия привели к тому, что «вымерли» корректоры и выпускающие редакторы. Однако публику не очень грамотные тексты вроде бы устраивают.

К маргинализации русской общины были приложены немалые усилия эстонских властей, признала евродепутат. И в ситуации с «кликовыми» СМИ на информационных порталах происходит невообразимая смесь из «аналитики» и «чего-нибудь еще».

«Я помню первую страницу портала Delfi, где первая новость была про коалиционные переговоры, а вторая — куда девать сперму после минета, — привела пример Яна Тоом. — И вторая — была очень кликабельной, там был миллион комментариев, народ живо обменивался, что же с этим делать. Коалиционные переговоры остались где-то на периферии…»

Русские редакции в Эстонии, как правило, существуют при эстонских. И это «при» предполагает достаточно жесткий контроль, отметила евродепутат.

Например, в бюро Яны Тоом уже четыре года работает бывший редактор русскоязычного варианта эстонского Delfi, уволенная владельцем лишь потому, что публиковала материалы с людьми, которым не полагалось, по мнению хозяина, давать слово. У евродепутата также трудится и экс-редактор русской версии эстонской общественно-политической ежедневной газеты «Postimees» («Почтальон»), которому пришлось уйти после жестких трений с руководством, запрещавшим публиковать обзоры эстонской прессы.

«Эти обзоры выставляли эстонскую прессу в непривлекательном виде, то есть так, как она на самом деле и выглядит, — заметила с улыбкой евродепутат. — Теперь эти обзоры выходят на моей страничке».

Также Яна Тоом привела пример «чудовищной безынициативности», влияющей на нашу судьбу. У евродепутата ушло четыре года, чтобы получить финансирование на повышение квалификации русских журналистов, чего они хотели в 2014 году. И вот в 2018 году Еврокомиссия выделила полмиллиона евро специально на то, чтобы журналисты, пишущие на языках нацменьшинств, могли ездить по странам ЕС и стажироваться в ведущих европейских СМИ. Предполагались командировки сроком на четыре месяца с оплатой всех расходов. Но никто не попросил ни евро! Когда Яна обзвонила тех, с кем в 2014 году обсуждала проблему, в ответ услышала, что «это так сложно писать ходатайство»…

Яна Тоом считает, что подобная безынициативность в какой-то мере является результатом того давления, которое годами испытывали журналисты. Почти чудом удалось продлить проект еще на год. Она призвала коллег не терять интереса к жизни. Ведь в той же маленькой Нарве на севере Эстонии, где 93 процента населения говорят по-русски, выходят пять газет, и они каким-то образом все окупаются.

Выступивший затем на русском языке (!) депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радочевски пообещал добиваться того, чтобы русский в Европе изучали больше, чтобы он больше звучал и в Европарламенте. С сожалением он отметил, что молодежь в Словакии, которая хотела бы больше узнать о жизни в той же Прибалтике или России, не контактирует со своими сверстниками из этих республик.

Киев: репрессии против журналистов поставлены на паузу

«После прихода к власти Владимира Зеленского репрессии в отношении журналистов по фейковым уголовным делам поставлены на паузу, — рассказал проведший два года и три месяца в тюрьме (из девяти лет по приговору!) по обвинению в помощи сепаратистам настроить канал в Yootube Дмитрий Василец, ведущий программ на телеканале КРТ («Киевская Русь»), а также сотрудничающий с информагентствами «Страна.ua» и «Медиа-поток». — Ни одно дело против журналистов, сфабрикованные при Порошенко, не закрыты, но и суды толком не идут под различными предлогами. Например, сфабрикованное уголовное дело в отношении меня и моего коллеги Евгения Тимонина не закрывают и в суде не рассматривают уже более 20 месяцев после освобождения нас из тюрьмы в 2018-м. Похожая ситуация и по остальным делам, которые сфабрикованы против журналистов Руслана Коцабы, Василия Муравицкого, Павла Волкова, Владимира Скачко, Игоря Гужвы и других».

Дмитрий рассказал и об увеличившемся в последние годы количестве нападений на журналистов, связав это с безнаказанностью. Власти с помощью агрессивных групп националистов пытаются держать в страхе все журналистское сообщество, чтобы скрыть преступления чиновников против государства и народа. Еще один метод борьбы со свободой слова на Украине — языковой закон. Согласно ему, 75-90 процентов содержания телепередач обязаны выходить исключительно на украинском языке.

«И это в стране, в которой большинство граждан говорят и думают на русском», — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что национальный оператор почтовых услуг «Укрпочта» целенаправленно сокращает количество почтальонов, лишая сотни сел доступа к газетам.

На Украине против русских развязан этноцид

Другой украинский журналист Павел Волков, отсидевший в тюрьме 1 год и 1 месяц по уголовному обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявил, что с 2014 года на Украине по отношению к русским проводится политика этноцида — уничтожения национальной идентичности и самосознания народа. Весь «культурный смысл» военных действий в Донбассе и массовых репрессий против инакомыслящих на контролируемой Киевом части Украины заключался и заключается в запугивании неукраинского населения. Людей тем самым вынуждают либо ассимилироваться, либо покинуть Украину.

«За прошедшие пять лет десятки журналистов подвергались нападениям, были репрессированы и оказались в тюрьме по статье «угроза национальной безопасности», в частности, «терроризм», — указал Павел. — При этом их обвиняют именно в журналистской деятельности, несмотря на то, что уголовный кодекс не предполагает такого вида пособничества терроризму».

Журналист рассказал, что попал за решетку в 2015 году, опубликовав данные социсследования общественной организации «Простор свободы» об использовании на Украине русского и украинского языков. Прокурор вначале требовал пожизненный срок, а затем — 15 лет лишения свободы. Однако суд оправдал Павла через два года после ареста.

По тем данным, если на Западной Украине русский язык используется на уровне нацменьшинства, то в Центре и на Востоке на нем говорят и пишут в неменьшей степени, чем по-украински. А вот на Юге и Юго-Востоке уже украинский язык применяется на уровне нацменьшинства. И это без почти стопроцентно русскоязычных Донбасса и Крыма.

При этом, по цифрам украинского Института анализа и менеджмента политики, за последние пять лет количество школ с русским языком обучения на Украине сократилось с 621 до 194. В Киеве (где 32% исключительно русскоязычных и 40% билингвов) в нынешнем учебном году только в 7 школах обучение идет на русском, а еще в девяти школах есть классы с обучением на двух языках: русском и украинском. В Днепре (бывшем Днепропетровске), где 58% исключительно русскоязычных и 32% билингвов, осталось всего семь школ с русским языком обучения и еще 32 школы с обучением на двух языках. В Харькове (где 84% русскоязычных и 11% билингвов) из 206 школ в 41 обучают на русском.