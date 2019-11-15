Премьер Украины возмущен «совершенно дикой» коррупцией в «Укрзализнице»

Киев, 15 ноября. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал кадровые перестановки в «Укрзализнице» из-за «совершенно дикой» коррупции внутри компании. По словам главы украинского кабмина, решения по руководству предприятия будут приняты в ближайшее время.

Гончарук рассказал, что люди вышли на акцию протеста к офису президента Украины. Протестующие принесли плакаты, на которых были изображены перечеркнутые лица руководителей компаний. На плакатах также были фото директора «Укрзализницы» Евгения Кравцова и лозунги о его отставке.

«Главная претензия к ним (руководителям компании. — Прим. ред.) — коррупция в «Укрзализнице», к сожалению, продолжается. Она там совершенно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно», — возмутился Гончарук в эфире телеканала «1+1».

Премьер-министр Украины заверил, что кадровые решения по этому поводу будут приняты в ближайшее время, потому что «продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно». По его словам, менеджмент компании занимается «своими карманами», а не тем, как идут дела в «Укрзализнице». Гончарук также заявил, что отдельные «чиновники и диспетчеры» отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где «им заплатили».

«Это точно надо прекратить», — резюмировал премьер-министр Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает защиту и материальное вознаграждение для тех, кто сообщит о факте коррупции. Обличителям коррупционеров полагается доля до 10% от конфискованных сумм.