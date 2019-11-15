Ученые узнали, почему некоторые люди живут больше 100 лет

Москва, 14 ноября. У людей, которые доживают до 110 лет, наблюдается избыток специфических иммунных клеток. К такому выводу пришли японские ученые из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.

Ученые провели исследование, респондентами которого стали люди в возрасте старше 110 лет и люди, возраст которых пока не превышал 80 лет. Как оказалось, у долгожителей почти в 1,5 раза превышено количество иммунных клеток, передает телеканал «360». В их организмах также был выявлен избыток цитотоксических T-лимфоцитов, которые атакуют опухоли и клетки, пораженные внутриклеточными паразитами. Ученые пояснили, что паразитами считаются вирусы и некоторые виды бактерий, пишет MedicalXpress.

У более старшего поколения цитотоксическими оказались CD4-положительные Т-лифоциты, хотя обычно ими являются клетки с маркерами CD8. У младшего поколения респондентов число Т-клеток с CD4 было относительно мало. Исследователи пришли к выводу, что благодаря уникальным CD4 T-лимфоцитам, которые у обычных людей встречаются достаточно редко, организм долгожителей поддерживает иммунитет и борется с злокачественными опухолями, пишет «Газета Кемерова».

«Это чрезвычайно интересно, — поделился впечатлениями один из членов научной группы Пьеро Карнинчи, — так как дало нам новое понимание, каким образом организм людей, которые живут очень долго, защищается от инфекций и рака».

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