Авиационная комендатура РФ провела первое патрулирование в Сирии

Дамаск, 15 ноября. Вертолеты ВКС РФ прибыли в аэропорт сирийского города Камышлы в провинции Хасака для осуществления патрулирования вместе с турецкими военными.

Речь идет о двух вертолетах Ми-35 и одном Ми-8, которые ранее вылетели с территории российской авиабазы «Хмеймим». Как видно на кадрах видео, которое обнародовало министерство обороны РФ, аэропорт Камышлы защищен российскими самоходными зенитными комплексами «Панцирь».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило усилить работающую в Сирии военную полицию вертолетами Ми-8 и Ми-35. Винтокрылые машины осуществляют наблюдение с воздуха, а также сопровождают военную полицию и колонны с гуманитарной помощью.

По словам члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, военное ведомство в данном случае использует опыт афганской войны, во время которой авиация поддерживала огневую поддержку патрулям. Учитывая, что вертолеты с тех пор значительно улучшили огневую мощь и мобильность, боевикам придется десять раз подумать, прежде чем нападать на российских военных, считает сенатор.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в САР.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что действия России помогают не только стабилизировать ситуацию в САР, но и сохранять баланс в мире, передает «Газета.ру». Кроме того, сирийский лидер поблагодарил Москву за ее помощь в борьбе с терроризмом, который поддерживают «известные государства».