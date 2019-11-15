Эксперты объяснили, почему у веганов выше риск инсульта

Лондон, 15 ноября. Британские ученые объяснили, почему нарушение кровообращения в мозге чаще встречается у веганов.

Почти 50 тысяч добровольцев приняли участие в масштабном исследовании. Эксперты наблюдали за веганами и мясоедами в течение 18 лет.

Они пришли к выводу, что у мясоедов на 10% выше риск инфаркта, а веганы в три раза чаще страдают от инсульта. Ученые поясняют, что рацион человека, его привычки связаны с продолжительностью жизни и здоровьем.

Возможно, что одной из причин кровоизлиния в мозг стал недостаток витамина B12 в рационе веганов. Дефицит этого витамина приводит к анемии, нарушениям нервной системы.

Прием продуктов животного происхождения может восполнить нехватку элемента. Для нормальной работы мозга также необходимы омега-3 жирные кислоты.

Как отмечает Planet Today, организм здорового человека нуждается в сбалансированном питании. В нем должно быть необходимое количество белков, жиров, углеводов.

А экстремальные диеты способны не только навредить вашему желудку, но и отразиться на всем организме.

Ранее ученые подсчитали, как долго живут веганы и мясоеды. Они пришли к выводу, что люди, которые едят пищу животного происхождения, живут меньше.

Однако это больше связано с привычками человека, а не с его рационом.