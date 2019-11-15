«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в Сети

Киев, 15 ноября. «Интимное» фото экс-президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Алексея Гончаренко из Верховной рады высмеяли пользователи Facebook. Яркий снимок на своей странице в соцсети опубликовал украинский журналист и телеведущий Ростислав Сухачев.

Народные депутаты от партии «Европейская солидарность» стоят в зале заседаний украинского парламента, взявшись за руки и скрестив пальцы. При этом экс-глава Украины многозначительно смотрит на своего визави и поджимает губы.

Этот необычный момент запечатлел Сухачев и решил поделиться им в соцсети. Нехарактерное для политиков фото журналист сопроводил лаконичным текстом.

«Добрый вечер», — написал он рядом с фото.

Пользователи Facebook не смогли оставить снимок без внимания и написали язвительные комментарии.

«Муси-пуси, мой мальчиш-плохиш! Заработал себе на подарочек под елку!!» — иронично написала Наталия Сафонова. «Побратимы!» — отметил Дмитрий Марунич. «Потанцуем», — предположил Сергей Годный. «NFC, или Near Field Communication (коммуникация ближнего поля) — технология беспроводного соединения при близком расположении обоих приемников», — указала Елена Шевченко. «Приемник тут один, другой передатчик», — подхватил предыдущего комментатора Сергей Немо. «Отдал пятюню», — написал Иван Дудчак.

Один из пользователей поделился, что у него фото вызвало ассоциации с хитом группы «Мираж» «Музыка нас связала».

«Партия нас связала, тайною нашей стала…» — перефразировал слова песни Вячеслав Таликин .

Част комментаторов фотографии умилилась.

«Так мило», — заметил Вячеслав Балицкий. «Они созданы друг для друга», — констатировал Александр Ельмин. «Алешенька…Софьюшка…и музыка за кадром», — провела аналогию с картиной «Гардемарины, вперед!» Анна Акулова и прикрепила кадр с сеновала.

Igor Tenetko и вовсе предположил, что таким образом Порошенко сделал Гончаренко предложение руки и сердца. Мужчина решил продемонстрировать, как могло бы выглядеть фото в виде комикса со словесными объяснениями.