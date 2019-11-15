Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в Сети

61
0 Оставить комментарий

«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в СетиКиев, 15 ноября. «Интимное» фото экс-президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Алексея Гончаренко из Верховной рады высмеяли пользователи Facebook. Яркий снимок на своей странице в соцсети опубликовал украинский журналист и телеведущий Ростислав Сухачев.

Народные депутаты от партии «Европейская солидарность» стоят в зале заседаний украинского парламента, взявшись за руки и скрестив пальцы. При этом экс-глава Украины многозначительно смотрит на своего визави и поджимает губы.

Этот необычный момент запечатлел Сухачев и решил поделиться им в соцсети. Нехарактерное для политиков фото журналист сопроводил лаконичным текстом.

«Добрый вечер», — написал он рядом с фото.

«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в СетиПользователи Facebook не смогли оставить снимок без внимания и написали язвительные комментарии. 

«Муси-пуси, мой мальчиш-плохиш! Заработал себе на подарочек под елку!!» — иронично написала Наталия Сафонова.

«Побратимы!» — отметил Дмитрий Марунич.

«Потанцуем», — предположил Сергей Годный.

«NFC, или Near Field Communication (коммуникация ближнего поля) — технология беспроводного соединения при близком расположении обоих приемников», — указала Елена Шевченко.

«Приемник тут один, другой передатчик», — подхватил предыдущего комментатора Сергей Немо.

«Отдал пятюню», — написал Иван Дудчак.

Один из пользователей поделился, что у него фото вызвало ассоциации с хитом группы «Мираж» «Музыка нас связала». 

«Партия нас связала, тайною нашей стала…» — перефразировал слова песни Вячеслав Таликин .

Част комментаторов фотографии умилилась.

«Так мило», — заметил Вячеслав Балицкий.

«Они созданы друг для друга», — констатировал Александр Ельмин.

«Алешенька…Софьюшка…и музыка за кадром», — провела аналогию с картиной «Гардемарины, вперед!» Анна Акулова и прикрепила кадр с сеновала.

«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в СетиIgor Tenetko и вовсе предположил, что таким образом Порошенко сделал Гончаренко предложение руки и сердца. Мужчина решил продемонстрировать, как могло бы выглядеть фото в виде комикса со словесными объяснениями.

«Интимное» фото Порошенко и Гончаренко высмеяли в Сети

infox - new
Источник: Facebook.com
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров