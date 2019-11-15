Начальник штаба ООС запил после разведения сил в Донбассе

Киев, 15 ноября. Начальник штаба Операции объединенных сил (ООС) Игорь Танцюра после разведения сил в Донбассе пристрастился к алкоголю, что сказалось на его профессиональной деятельности. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Дежурный ООС».

Так, источники из окружения генерал-майора стали замечать у него частую смену настроения и рассеянность. По их словам, по утрам от Танцюры исходит запах алкоголя, а в мусорном ведре периодически появляются пустые бутылки из-под коньяка.

«Игорь Иванович воспринял разведение сил очень близко к сердцу. Из-за своей позиции у него участились конфликты с командованием», — говорится в сообщении.

Один из источников канала добавил, что Танцюра «буквально на грани», ему «тяжело» после разведения войск в Золотом и Петровском.

«Неудивительно, что в такой ситуации он стал искать возможность снять стресс через алкоголь», — заключил он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Как напоминает «Ридус», решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Только этой осенью сторонам удалось начать отвод сил, передает «Царьград».

Однако накануне Народная милиция ЛНР сообщила о бронетехнике украинской армии в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Донбассе.