Делегация США попросила сотрудников секретных заводов Украины говорить на русском языке

Киев, 15 ноября. Сотрудники Пентагона во время аудита предприятий «Укроборонпрома» в Киеве попросили принимающую сторону проводить с ними встречи на русском языке.

Внутреннее распоряжение избегать «непонятного украинского языка» на переговорах с делегацией Института оборонного анализа США выпустил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Копию документа опубликовало украинское издание «Страна».

По данным портала, визит американцев на предприятия «Укроборонпрома» продлится с 11 по 21 ноября. Всего за девять дней американцы объездят практически все ключевые оборонные предприятия страны.

В состав делегации вошли сотрудники Института оборонного анализа США (одно из подразделений Пентагона. — Прим. ФАН). Среди них, в частности, руководитель проектов по Украине Мартин Неил, член группы по вопросам индустрии Ральф Блэкберн и научный сотрудник Института оборонного анализа США Террел Сджостром.

В своем запросе Абромавичусу американцы попросили проводить переговоры на русском языке. Кроме того, они отметили, что были очень благодарны за присутствие англоязычного спикера во время встреч и туров по производству, это необходимо, чтобы избежать «лингвистических трудностей при понимании технической спецификации».

«Если у предприятия такой возможности нет, постараемся справиться своими силами», – заверила американская сторона.

После этого Абромавичус выпустил внутреннее распоряжение о том, чтобы обезопасить специалистов из США от «непонятного украинского языка». Киевский юрист Ростислав Кравец, ознакомившись с этими документами, назвал это чуть ли не госизменой со стороны чиновников. Он с возмущением указал на то, что на такое распоряжение «Укроборонпрома» должна была отреагировать СБУ, ведь речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне.

«Что будут смотреть иностранные специалисты, какие «рекомендации» давать и главное – какую информацию выведывать», — с негодованием перечислил он в комментарии «Стране».

Он напомнил, что разглашение государственной тайны может квалифицироваться как госизмена, за которую, по законодательству, может грозить пожизненное заключение.

Отметим, что курьезности этой ситуации с языковым распоряжением добавляет и момент, связанный с одиозным законом о государственном языке, который успел принять пятый президент Украины Петр Порошенко.

Согласно этому документу, украинский язык является официальным и на нем должны говорить все руководство Украины, органы госвласти и местного самоуправления. Украинский язык также должен применяться во всех сферах общественной жизни на всей территории страны: во всех учебных заведениях, в больницах, в сферы обслуживания. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов, напоминает «Царьград».

Самое забавное, что сын Порошенко ранее признался местным СМИ, что у них в семье часто говорят по-русски. Кроме того, шестой президент Украины Владимир Зеленский даже во время своей инаугурации заговорил на русском языке и на нем же часто пишет посты в Facebook.

На русском языке, к слову, с журналистами недавно заговорил и глава Пентагона Марк Эспер. Так он 12 ноября ответил на вопрос об обсуждении импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает НСН.