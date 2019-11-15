Сирия, 15 ноября. Сирийская армия отразила нападение на насосную станцию Т-3 в провинции Хомс. Курдские радикалы выпустили из лагеря «Аль-Хол» 77 семей беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают работу над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГ1 в Хомсе, нейтрализовали несколько из них, в Идлибе обстреляли позиции радикалов.

«Исламское государство1»: совершили нападения на позиции сирийской армии в пустыне в провинции Хомс.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что ее боевики якобы убили несколько военнослужащих сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: в Хасаке из лагеря «Аль-Хол» выпустили 77 семей, позволив им вернутся в места их постоянного проживания, подозреваются в минировании автомобиля в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: потеряли несколько человек при подрыве автомобиля на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить удары по опорным пунктам джихадистов на юго-западе провинции. Как передает портал Baladi News, утром отряды САА утром обстреляли из тяжелой артиллерии укрытия джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Банис, Тель-Баджар, Заммар и Джазрая. Напомним, что на юге провинции разрозненные отряды альянса сохраняют активность и совершают нападения на жилые поселки и западные кварталы города Алеппо.

Поступает новая информация о жертвах взрыва в окрестностях города Азаз. Напомним, что вчера вечером на территориях, подконтрольных турецкой армии и союзному ополчению прогремел взрыв - с помощью самодельной бомбы был подорван автомобиль протурецких сил. Как стало известно Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), один член ополчения скончался, несколько получили ранения.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на подразделение сирийской армии в районе насосной станции Т-3 на востоке провинции Хомс. Как сообщает агентство Al Masdar, в результате завязалась перестрелка. ВВС Сирии предприняли боевой вылет в район где базировали террористы и нанесли удар с воздуха по их укрытиям, в результате чего ИГ понесло тяжелые потери в живой силе, а также в технике. Точное количество погибших боевиков пока что уточняется. Отметим, что боевики могут укрываться в пустыне Бадия, а также в пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» вокруг американской военной базы «Ат-Танф», расположенной на юге Хомса.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжается продвижение сирийской армии. Утром самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в районе поселка Маарет ас-Сын и к поселку Аринба где нанесли точечные авиаудары по местам скопления джихадистов, как передает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Медиаресурсы, подконтрольные альянсу «Тахрир аш-Шам» распространяют информацию о нападении боевиков на позиции сирийской армии в районе поселка Вабда на востоке провинции. Согласно заявлению боевиков, в ходе атаки были убиты и ранены несколько военнослужащих САА. Ранее радикалы заявляли, что в этом же районе они смогли подбить ракетным залпом бронированный автомобиль САА и убить несколько членов его экипажа. Оба заявления радикалов пока что ничем не подтверждены.

Провинция Хасака

Курдские боевики освободили 77 семей из лагеря «Аль-Хол» после переговоров с родоплеменными старейшинами, которые поручились за членов своих племен. Семьи были вывезены из лагеря утром и будут распределены на места своего прежнего жительства в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, как передает агентство Deir Ezzor 24. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» по-прежнему остается самым крупным местом временного содержания беженцев и плененных террористов ИГИЛ1 на территориях оккупированных SDF. Рассчитанный максимум на 70 тысяч беженцев, в настоящее время лагерь переполнен, примерное количество людей в нем оценивают в 72 тысячи человек.

Пограничные подразделения САА завершили размещение своих позиций на сирийско-турецкой границе. Как сообщает агентство SANA армия занята территории от города Рас-аль-Айн в Хасаке до города Маликия в Алеппо, общая протяженность позиций армии на границе составила более 200 километров.

Отвод сил курдских отрядов самообороны (КОС) на севере в рамках российско-турецкого меморандума пока не выполнен в полном объеме, но это ожидается, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». Асад подчеркнул, что сирийская армия сейчас сотрудничает с военной полицией ВС РФ для реализации меморандума в полной мере.

1 Организация запрещена на территории РФ.