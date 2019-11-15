Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии

Сирия новости 15 ноября 12.30: сирийская армия отразила нападение ИГ* в Хомсе, курдские боевики выпустили из «Аль-Хола» 77 семей

336
0 Оставить комментарий

Сирия новости 15 ноября 12.30: сирийская армия отразила нападение ИГ* в Хомсе, курдские боевики выпустили из «Аль-Хола» 77 семей

Сирия, 15 ноября. Сирийская армия отразила нападение на насосную станцию Т-3 в провинции Хомс. Курдские радикалы выпустили из лагеря «Аль-Хол» 77 семей беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают работу над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГ1 в Хомсе, нейтрализовали несколько из них, в Идлибе обстреляли позиции радикалов.

«Исламское государство1»: совершили нападения на позиции сирийской армии в пустыне в провинции Хомс.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что ее боевики якобы убили несколько военнослужащих сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: в Хасаке из лагеря «Аль-Хол» выпустили 77 семей, позволив им вернутся в места их постоянного проживания, подозреваются в минировании автомобиля в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: потеряли несколько человек при подрыве автомобиля на севере провинции Алеппо. 

Сирия новости 15 ноября 12.30: сирийская армия отразила нападение ИГ* в Хомсе, курдские боевики выпустили из «Аль-Хола» 77 семей

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить удары по опорным пунктам джихадистов на юго-западе провинции. Как передает портал Baladi News, утром отряды САА утром обстреляли из тяжелой артиллерии укрытия джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Банис, Тель-Баджар, Заммар и Джазрая. Напомним, что на юге провинции разрозненные отряды альянса сохраняют активность и совершают нападения на жилые поселки и западные кварталы города Алеппо.

Поступает новая информация о жертвах взрыва в окрестностях города Азаз. Напомним, что вчера вечером на территориях, подконтрольных турецкой армии и союзному ополчению прогремел взрыв - с помощью самодельной бомбы был подорван автомобиль протурецких сил. Как стало известно Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), один член ополчения скончался, несколько получили ранения.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на подразделение сирийской армии в районе насосной станции Т-3 на востоке провинции Хомс. Как сообщает агентство Al Masdar, в результате завязалась перестрелка. ВВС Сирии предприняли боевой вылет в район где базировали террористы и нанесли удар с воздуха по их укрытиям, в результате чего ИГ понесло тяжелые потери в живой силе, а также в технике. Точное количество погибших боевиков пока что уточняется. Отметим, что боевики могут укрываться в пустыне Бадия, а также в пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» вокруг американской военной базы «Ат-Танф», расположенной на юге Хомса. 

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжается продвижение сирийской армии. Утром самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в районе поселка Маарет ас-Сын и к поселку Аринба где нанесли точечные авиаудары по местам скопления джихадистов, как передает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Медиаресурсы, подконтрольные альянсу «Тахрир аш-Шам» распространяют информацию о нападении боевиков на позиции сирийской армии в районе поселка Вабда на востоке провинции. Согласно заявлению боевиков, в ходе атаки были убиты и ранены несколько военнослужащих САА. Ранее радикалы заявляли, что в этом же районе они смогли подбить ракетным залпом бронированный автомобиль САА и убить несколько членов его экипажа. Оба заявления радикалов пока что ничем не подтверждены.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Курдские боевики освободили 77 семей из лагеря «Аль-Хол» после переговоров с родоплеменными старейшинами, которые поручились за членов своих племен. Семьи были вывезены из лагеря утром и будут распределены на места своего прежнего жительства в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, как передает агентство Deir Ezzor 24. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» по-прежнему остается самым крупным местом временного содержания беженцев и плененных террористов ИГИЛ1 на территориях оккупированных SDF. Рассчитанный максимум на 70 тысяч беженцев, в настоящее время лагерь переполнен, примерное количество людей в нем оценивают в 72 тысячи человек.

Пограничные подразделения САА завершили размещение своих позиций на сирийско-турецкой границе. Как сообщает агентство SANA армия занята территории от города Рас-аль-Айн в Хасаке до города Маликия в Алеппо, общая протяженность позиций армии на границе составила более 200 километров.

Отвод сил курдских отрядов самообороны (КОС) на севере в рамках российско-турецкого меморандума пока не выполнен в полном объеме, но это ожидается, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24». Асад подчеркнул, что сирийская армия сейчас сотрудничает с военной полицией ВС РФ для реализации меморандума в полной мере. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров