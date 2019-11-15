Асад заявил, что курды не выполнили отвод сил на северо-востоке Сирии в полном объеме

Дамаск, 15 ноября. Курдские террористы не осуществили отвод сил на северо-востоке Сирии в полном объеме, заявил президент САР Башар Асад.

Асад прокомментировал российско-турецкий меморандум, согласно которому курды должны отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы.

«Что касается реализации [отвода], то курды уже объявляли, что они реализуют его, — сообщил президент Сирии, — он уже выполняется в некоторых районах, но он не реализован полностью. Это ожидается. Такие процессы не происходят внезапно и не случаются быстро».

Он отметил, что в некоторых районах курдские группировки продолжают вести бои.

«Вам известно, что группировки иногда ведут бои хаотично, принимают решения так же хаотично, — приводит его слова РИА Новости, — поэтому в каком-то районе что-то реализуется, а в другом — нет».

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских бандформирований. Анкара хочет создать зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября в Сочи встретились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые подписали меморандум, прекращающий спецоперацию Анкары. Патрулирование осуществляют российская военная полиция, а также войска Сирии и Турции. Курды должны ответи свои силы на 30 километров от границы Турции.

Как ранее сообщалось, нападения курдских террористов на военных Турции продолжаются. в частности курдские радикалы взорвали штаб протурецких сил в Рас-аль-Айне.