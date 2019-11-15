В Госдуме предложили упростить правила раздела имущества супругов при разводе

Москва, 15 ноября. Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов. В случае развода, согласно предложенной инициативе, оно будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного разбирательства.

Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Павел Крашенников пояснил, что, в соответствии с действующими нормами, имущество супругов рассматривают не как цельный имущественный комплекс, который включает в себя те или иные вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов.

«В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов», — цитирует слова Крашенникова ТАСС.

Новые правила, закрепляющие понятие общего имущества супругов, могут упростить процедуру его раздела в случае развода. Авторы законопроекта предлагают закрепить в кодексе положение, что общее имущество подразумевает совокупность всех активов и пассивов, нажитых в браке.

При этом правило предлагают распространить не только на случаи раздела имущества супругов в судебном порядке, но и на соглашения о разделе. Также в документе указано, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю.

Ранее сенаторы предложили штрафовать или арестовывать на пять суток отцов и матерей, которые запрещают своим детям видеться с близкими родственниками или отказываются выполнять решение суда о передаче ребенка другому родителю. Такое наказание члены Совфеда предложили применять к тем нарушителям, которых уже привлекали к административной ответственности, но которые все равно игнорируют предписание судебного акта.