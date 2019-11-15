В ЦБ РФ не исключили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Москва, 15 ноября. Возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей не исключена, однако в этом вопросе есть как «за», так и «против», заявил замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

По его словам, за выпуск такой монеты выступают в первую очередь представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи. Однако в этом вопросе необходима уверенность, что монета прослужит хотя бы 20-30 лет, отметил Демиденко.

«С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — объяснил он в разговоре с «Газетой.ru».

Демиденко добавил, что регулятор внимательно следит за ситуацией. Он не исключил, что ЦБ РФ примет положительное решение о выпуске монеты, если появится объективная необходимость в ней и соответствующая выгода.

Представитель Центробанка уточнил, что регулятор при этом не откажется от чеканки копеек, поскольку тарифы на некоторые услуги и товары, в том числе социально значимые, исчисляются именно в них.

Ранее стало известно, что сразу несколько банков в России в преддверии Нового года решили временно снизить ставку по кредитам. К примеру, Сбербанк уменьшил ее на один процентный пункт с 13 ноября 2019 по 30 января 2020.

Тем временем крупные банки предложили ЦБ России давать возможность клиентам предоставлять декларации о своих доходах, а финансовым организациям — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй.