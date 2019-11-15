Москва, 15 ноября. Обязательная маркировка некоторых видов молочной продукции будет введена с 1 июня 2020 года. Подобное распоряжение было размещено на сайте правительства России.

Как уточнили эксперты, реализовать товар, который был произведен до ввода этого правила, производители, вероятно, смогут до 1 декабря 2020 года. Обязательная маркировка молочных продуктов в России начнется с июня 2020 года.

Как пишет «Парламентская газета», это позволит сделать плавный переход на новую систему, что минимизирует риски его негативных последствий на рынке товаров. Маркировать планируется молоко, сливки, сгущенку, кефир и йогурт. Кроме того, ей подлежат сливочное масло, молочные пасты, сыры, творог и мороженое.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России с 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года. Согласно постановлению кабинета министров, маркировать в России будут молоко и сливки, а также сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты, молочную сыворотку, сливочное масло, творог, сыры.

Молочную продукцию начали маркировать в России. По данным телеканала «360», в тексте документа отмечается, что в эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Как пишет «ФедералПресс», регулировать и контролировать проведение эксперимента должны Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

С 1 июля прошлого года производители в России обязаны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий». С 1 июля текущего года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме молочных продуктов.