Санкции США из-за закупок российских Су-35 Египтом показали страх Вашингтона

Если США постоянно «кричат» по поводу закупок вооружения не у них, значит, они бояться что-то потерять, уверен член комитета Госдумы по обороне, депутат Павел Дорохин.

Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме к властям Египта пригрозили негативными последствия в случае приобретения российских истребителей Су-35.

США, боясь потери спроса на свои аналоги Су-35, предупредили Египет о введении санкций из-за планов покупки российских истребителей. Как пишет издание Wall Street Journal, государственный секретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35. Авторы издания отмечают, что покупка Египтом российских самолетов «как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Каиру».

По словам Павла Дорохина, Египет приобретает оружие как США, так и у России, деля поставки поровну. Однако, если с властями Египта у «Рособоронэкспорта» была договоренность на поставку Су-35, то возможные американские санкции вряд ли серьезно повлияют на это.

«Египет очень хороший и четкий плательщик. Египет своих обязательств по контрактам всегда придерживается. Американцы блюдут тут свои интересы, используя свое влияние на Египет. Я не думаю, что это серьезно повлияет, если есть договоренности. С одной стороны, Египет у нас покупает оружие, а с другой стороны у США. Америка отстаивает свои интересы и хочет, чтобы у них закупали больше оружия. Поэтому они делают такие намеки. Этот такая же ситуация как с членом НАТО — Турцией по закупкам С-400. В самом НАТО уже договорится не могут. Не мы делаем эти предупреждения, значит гамбит выигрывает Россия. Это значит у нас все нормально, а у США есть опасения. Больше всех кричит тот, кто что-то потеряет. А кто ничего не боится, спокойно работает», — заявил Дорохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Более того, спрос на российские Су-35 по всему миру остается хороший, замечает парламентарий. Недавно около десяти стран подписали контракты на его закупку.

«У нас твердые позиции по этому вопросу и ничего бояться не надо. Кроме того, обычно решение по поставкам оружия принимаются в тиши кабинетов, между руководителями делегаций. Так, у нас большое представительство «Рособоронэкспорта» в Египте и все в порядке», — рассказал депутат.

До этого средства массовой информации сообщали, что Москва и Каир подписали контракт на поставку Египту истребителей Су-35. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Предполагается, что соглашение подписано на поставку более 20 машин, средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов. Некоторые источники утверждают, что оно вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Власти Египта вряд ли откажутся от российского истребителя Су-35 даже под угрозой санкций Вашингтона, заявил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, комментируя заявление представителя администрации США. Авиаэксперт отметил, что Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, то есть он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения.

Высокопоставленный американский чиновник ранее объяснял, что Египет и другие страны, приобретающие российское вооружение, должны помнить об американском законе «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA). Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения санкций против Египта, который планирует приобрести партию российских истребителей Су-35.

Су-35 разработан в ОКБ Сухого и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Соглашение между Москвой и Каиром предусматривает закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в два миллиарда долларов. Контракт вступил в силу в конце прошлого года, поставки запланированы на 2020-2021 годы.