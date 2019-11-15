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Супруга Эрнста впервые рассказала об отношениях с ним

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Супруга Эрнста впервые рассказала об отношениях с нимМосква, 15 ноября. Актриса МХТ Софья Заика в откровенном интервью впервые рассказала о своих отношениях с супругом и генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. 

Об отношениях пары Эрнст известно немногое, поскольку супруги никогда не демонстрировали личную жизнь и даже старались ее скрывать. Однако представительница четы все же поделилась некоторыми подробностями. 

Софья рассказала, что встреча с гендиректором «первой кнопки» произошла во время подготовки к церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Девушка призналась, что была совершенно не готова к такому знакомству. 

«Я была не при параде, никуда не собиралась, а он в это время в Питере работал. Мы оказались в одном пространстве», — вспомнила она.

Актриса честно сказала, что в начале отношений нередко возникали ситуации, когда она не совсем понимала, о чем говорит избранник. Между ней и медиаменеджером ощутимая разница в возрасте — 27 лет. Но девушка поняла, что влюбилась настолько сильно, что будет стараться соответствовать возлюбленному. 

Для устранения пробелов в эрудиции молодой актрисе приходилось буквально готовиться к свиданиям, так можно было найти общий язык со своим собеседником. 

«Мы сидели в «Пушкине», я держала в руках под столом телефон с «Википедией», подсматривала какие-то хайлайты, беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я могла перенести свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — поделилась артистка.

Однажды Эрнст разоблачил ее. Они встретились, когда Софья несла книги по теме, которую обсуждали накануне.

«Я думала, что провалюсь сквозь землю. Но его это, конечно, ужасно тронуло. Я сказала какую-то глупость. Естественно, он меня раскусил. Знаете, я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка», — сказала девушка.

Актриса отметила, что путь их сближения был долгим. По ее словам, ей сложно давалось перейти с Эрнстом на «ты», даже когда между ними уже произошла близость. 

Несмотря на все трудности, пара продолжила отношения и в результате официально оформила их в Грибоедовском ЗАГСе без пышных празденств. Впоследствии у них родились двое дочерей, актриса даже рассекретила их имена: старшую зовут Эрика, а младшую — Кира. Также Софья рассказала, что своих девочек Эрнсты стараются вырастить билингвальными, чтобы они наравне с русским владели и английским языком.

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Источник: Tatler
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