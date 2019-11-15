Дамаск предложил курдам присоединиться к сирийской армии, но те отказались — Асад

Дамаск, 15 ноября. Власти Сирии предложили курдским вооруженным формированиям присоединиться к правительственной армии. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

«Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии и намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», — пояснил глава государства, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Дамаск пытается убедить курдов, что сотрудничество с сирийской армией — это верный шаг на пути к освобождению сирийской земли, пишет «Газета.ру»

Ранее Асад заявил, что ответственность за кражу сирийской нефти несет не президент США Дональд Трамп, а истинные «хозяева» Америки — нефтяные, оружейные корпорации и прочие лоббисты. Именно они определяют внешнюю политику страны, отстаивая при этом свои экономические интересы. Президент Сирии назвал действия американцев в своей стране «политическим бандитизмом».

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдов и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира». Речь идет не о мирном курдском населении, а о боевиках, которые вступили в незаконные вооруженные формирования и сотрудничали с террористами. При этом Анкара дала им время на то, чтобы добровольно покинуть регион без кровопролития.

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.