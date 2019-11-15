Семенович попыталась соблазнить Ревву на глазах у жены

Москва, 15 ноября. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович попыталась соблазнить шоумена Александра Ревву на глазах у его жены Анжелики. Как пишут СМИ, это произошло на вечеринке в честь дня рождения продюсера МУЗ-ТВ Николая Попова.

В Сети появилась видеозапись с праздника. На кадрах запечатлен отрывок выступления Реввы. Во время исполнения песни «Зацепила» к нему на сцену поднялась Семенович. Она осталась рядом с Реввой и на следующий номер: певец исполнял свою композицию «Алкоголичка».

Семенович пыталась привлечь внимание исполнителя к своему декольте и раскованно танцевала перед Реввой. Как передает «7Дней.Ru», при этом в зале находилась супруга шоумена Анжелика.

Кроме того, сообщает издание, в Сети заподозрили, что Семенович вела себя подобным образом из-за горячительных напитков.

Как передает «Газета.Ru», в конце октября клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) на песню «Она решила сдаться» за сутки набрал на YouTube миллион просмотров. В этом видеоролике Ревва переосмысляет историю отношений Алладина и принцессы Жасмин. Алладина играет сам Ревва, джина — его коллега, юморист Михаил Галустян, а роль Жасмин досталась звезде шоу «Холостяк» Наталья Горожанова.

Напомним, в августе клип на песню «Зацепила» собрал более 100 миллионов просмотров на YouTube. Сюжет видеоролика является интерпретацией истории Золушки.