Россиянка заявила, что разгадала секрет вечной молодости

Тольятти, 15 ноября. Жительнице Тольятти Галине Кутеревой 57 лет, однако выглядит она на 30. По словам женщины, она разгадала секрет вечной молодости.

Жительница Тольятти и зимой, и летом ходит в одной одежде. По ее словам, она не чувствует холода и может спокойно перемещаться по снегу в босоножках. В морозы она не просто не надевает куртку или шубу, но и отказывается от кофт и штанов — выбор падает на футболки, топики, шорты и сарафаны.

Кутерева призналась, что в детстве была очень болезненным ребенком и часто лечилась от воспаления легких. Из Донбасса она переехала в Тольятти, когда вышла замуж. Однажды поздней осенью женщина отправилась на прогулку с мужем и ощутила дискомфорт в ногах.

«Мы пошли в магазин с мужем, и я почувствовала, что ногам стало очень жарко, — вспоминает она. — Интуиция подсказала, что хочу надеть босоножки. Вернулась домой и сделала это».

Со временем из гардероба женщины исчезли все теплые вещи: она поняла, что не замерзает в холода в легкой одежде. Из-за этого муж отказался ходить с ней по улице за руку, подруги также предпочитали на людях делать вид, что не знакомы с морозостойкой дамой.

Новые привычки героини не привели к проблемам со здоровьем, а наоборот — помогли ей оставаться молодой. Женщина подчеркивает, что у нее нет никаких возрастных изменений, морщин, дряблостей. Кожа не шелушится, не трескается из-за мороза. Болезни тоже обходят ее стороной.

На улице к ней подходят красивые мужчины и делают комплименты, похвасталась Кутерева. Этот факт не мог пройти мимо внимания супруга.

«Он призадумался, — приводит ее слова «Ридус». — Спросил, а почему я его с собой никуда не зову. А я в ответ: «Ты знаешь, а мне и без тебя нескучно».

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