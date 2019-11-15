Асад обвинил США в попытке помешать переговорам Дамаска и курдов

Дамаск, 15 ноября. США пытаются помешать нормализации отношений властей Сирии и курдов, заявил сирийский президент Башар Асад.

Он отметил, что после проведения турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке САР в переговорах Дамаска и курдов наметился прогресс. Асад обратил внимание, что важную роль в этом вопросе играет Россия. При этом политик не стал отрицать, что в переговорном процессе стороны иногда делают шаги не только вперед, но и назад, и одна из причин этого — вмешательство Вашингтона.

«США давят на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо», — пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Асад напомнил, что после того, как президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании Минобороны Сирии заявило о готовности принять бойцов курдских отрядов самообороны в состав своей Сирийской арабской армии. Но курды в ответ заявили, что не готовы присоединяться к САА и намерены сохранять при себе оружие на северо-востоке страны.

Такая реакция СДС на предложение Дамаска вполне очевидна и ожидаема. Дело в том, что в Сирии курдские боевики оккупировали территории с нефтяными месторождениями и помогают США разграблять ресурсы Сирийской арабской республики. Все это уже давно перестало быть секретом.

В октябре Минобороны РФ представило спутниковые снимки, доказывающие, что Штаты занимаются незаконным вывозом нефти из Сирии. По данным МО РФ, ежемесячная прибыль США с продажи сирийского черного золота достигает почти 30 млн долларов.

В начале ноября Федеральное агентство новостей провело расследование, выяснив, что в Сирию из Ирака были переброшены тысячи наемников из американской ЧВК Blackwater. В Ираке они занимались расстрелами мирных жителей. ЧВК напрямую сотрудничает с Пентагоном. В Сирию наемников послали опять же для помощи в контрабанде нефти.

9 октября Турция начала проводить против курдских боевиков антитеррористическую военную операцию «Источник мира». Ее целью была зачистка приграничной зоны Турции и Сирии от курдских вооруженных формирований и создание зоны безопасности.

22 октября Россия и Турция заключили соглашение о взаимопонимании, согласно которому курдским боевикам дали 150 часов, чтобы покинуть 30-километровую зону безопасности. За отводом отрядов СДС следила российская военная полиция и сирийские пограничники. После этого совместный российско-турецкий патруль начал мониторинг вдоль сирийско-турецкой границы.

Ситуация начала стабилизироваться, но это было очень невыгодно США, ведь чем неспокойнее в регионе, тем проще им будет продолжать качать нефть. Именно поэтому курды по указке Вашингтона стали нарушать перемирие, провоцировать Турцию на продолжение операции. Последнюю террористическую атаку курдские боевики провели 11 ноября в сирийском городе Камышлы.

В центре города были взорваны три автомобиля. Жертвами теракта стали семь человек, более 70 мирных жителей были ранены. До этого они совершили провокации в Телль-Абъяде и Манбидже.