Хозяин толстого кота Виктора пожаловался на всеобщее внимание

Владивосток, 15 ноября. Житель Приморья Михаил Галин рассказал, как изменилась его жизнь после инцидента с котом на борту самолета «Аэрофлота».

Мужчина пожаловался, что его стало утомлять всеобщее внимание. Он рассказал, что журналисты постоянно звонят и просят дать комментарий.

«Только недавно ночью я выходил на связь с Би-би-си в прямом эфире. Из-за этого я больше ничего делать не успеваю», — сказал Галин, его слова передает «Ридус».

Галин признался, что популярность его кота Виктора приносит свои плоды. Пушистый друг стал «лицом» рекламной кампании одного из хоккейных клубов Владивостока.

История с Виктором вызвала резонанс и дошла до депутатов Госдумы. Они предложили изменить правила перевозки животных в самолетах.

Галин считает, что если эту инициативу действительно поддержат, многим любителям животных станет проще летать на самолетах.

Напомним, что Михаил Галин попытался провезти кота в салоне самолета. Но сотрудники «Шереметьево» не пустили животное на борт из-за лишнего веса. Они предложили отправить Виктора в багажном отделении.

Галин утверждал, что при посадке ему пришлось подменить своего питомца на другого, вес которого соответствовал авиационным правилам для провоза в салоне.

Как отмечает «Царьград», компания «Аэрофлот» аннулировала бонусные мили приморца. Это вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей.