Главы народных Советов Сирии и Ирана обсудили совместное противостояние общим угрозам

Дамаск, 16 ноября. Президент Сирийского Народного Собрания Хамуда Саббаг обсудил с главой Комитета национальной безопасности и внешней политики Ирана Моджтабу Зул-Нури и сопровождающей его делегацией развитие сотрудничества между двумя странами на всех доступных уровнях.

На встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе обсуждения Саббаг подчеркнул, что сирийско-иранские отношения уходят корнями в историю, в данный момент они переживают новый этап развития. Иран и Сирия объединились против вражеских альянсов и террористических организаций, которые пытаются подорвать национальные позиции и стойкость двух стран.

Глава сирийского Совета отметил, что неоднократные нападения израильтян на сирийскую землю подтверждают, что власти этой страны оказывают всестороннюю поддержку террористическими организациями, в частности, финансируют поставки оружия боевикам. В данный момент Израиль предпринимает отчаянные попытки «дать ответ» сирийской правительственной армии, которая успешно возвращает территорию, оккупированную боевиками, под свой контроль, подчеркнул он.

Саббаг указал на необходимость продолжения развития и активизации парламентских отношений между двумя странами посредством активизации двусторонних визитов, обмена мнениями по различным вопросам и использования многолетнего парламентского опыта, служащего интересам двух народов и братских стран.

Со своей стороны Зул-Нури заявил, что ирано-сирийские отношения выдержали многолетние испытания и с годами стали лишь прочнее. Совет Ирана был решительным сторонником сирийского сопротивления и будет прилагать всевозможные усилия, чтобы помочь им в процессе восстановления.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу против терроризма, и говорить о давлении Москвы на Дамаск в вопросе операции в Идлибе некорректно.